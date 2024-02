Wiesloch. (arb) Aus Verkehrssicherungsgründen müssen etwa 70 Fichten in der Nähe des Tennisvereins Schatthausen an der Landstraße L547 gefällt werden, informiert die Stadt Wiesloch. Die Maßnahme soll am Montag, 26. Februar, starten und drei Tage andauern.

Der Verkehr soll während der Maßnahme durch eine Ampelschaltung geregelt werden. Mehr als die Hälfte der Fichten sei bereits abgestorben, der Rest leide an Krankheiten, so die Pressemitteilung der Stadt. Die Fichte ist eine der Baumarten, die am stärksten vom Klimawandel betroffen ist.

Das Absterben der Baumart wirkt sich ebenso stark auf die Wälder in ihrer Nachbarschaft aus. Eine Nachpflanzung der Baumreihe soll nach vorheriger Abstimmung mit den Ortschaftsräten Baiertal und Schatthausen im Herbst erfolgen.