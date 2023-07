Wiesloch. (Of) Bereits eine halbe Stunde nach Öffnung des Werkstatt-Cafés war es so weit und die 500. Reparatur konnte in Angriff genommen werden. Der Gast aus Wiesloch war mit einer defekten Lampe gekommen und wurde von den Projektleiterinnen der Bürgerstiftung Wiesloch, Karin Nachtigal und Sigrid Sauter-Gaa, mit den Worten "Sie sind unser Jubiläumsgast. Schön, dass Sie da sind" begrüßt und mit einer Sonnenblume überrascht.

"Der Fehler konnte schnell gefunden werden. Der Mann, der zum ersten Mal bei uns war, will das Ersatzteil besorgen, sodass wir die Lampe bei der nächsten Veranstaltung reparieren können", so Karin Nachtigal. Reparieren statt wegwerfen also, wie es bei der Stiftung heißt. Wenn es diese Einrichtung, die jetzt im Café Kapitol am Adenauer-Platz Station machte, nicht gäbe, hätte er mit großer Wahrscheinlichkeit das Teil entsorgt und sich eine neue Lampe gekauft, hieß es.

Im Werkstatt-Café wird nach der Devise "Miteinander – füreinander" auf Spendenbasis gemeinsam mit den Besuchern in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen repariert. Diesmal waren 18 Ehrenamtliche und kompetente Fachkundige für die verschiedenen Reparaturen aus den Bereichen Elektro, Holz, Textiles, Computer, Mechanik und Fahrräder im Einsatz. Dabei wurden innerhalb von drei Stunden 36 defekte Gegenstände unter die Lupe genommen.

"In Summe über die zwei Jahre, in denen wir am Start sind, sind wir jetzt bei 513 Gegenständen angelangt und haben eine Erfolgsquote von 66 Prozent", betonte Karin Nachtigal. Somit haben zahlreiche Besucher nicht nur Geld und Ressourcen gespart, sondern dafür gesorgt, dass wertvolle Gebrauchsgüter länger nutzbar bleiben und nicht auf dem Müll landen. Wecker funktioniert nicht, Computer macht Zicken, Kaffeeautomat hat Mängel oder die Gangschaltung des Fahrrads ist defekt? Kein Problem für die versierten Hobbyhandwerker der Stiftung.

Das Projekt hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt und setzt auch ein Zeichen gegen eine sorglose Wegwerfgesellschaft. Die wieder instand gesetzten Gegenstände würden eine neue Wertschätzung erhalten und "zudem teilen Menschen miteinander ihr Wissen über die Kulturtechnik des Reparierens", hieß es abschließend. Das nächste Werkstatt-Café findet nach der Sommerpause am Samstag, 16. September, statt. Der Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben.