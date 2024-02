Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Es war ein eindrucksvolles Bild, das sich am Samstag bei der Abschlusskundgebung der Demonstration "Wiesloch gegen rechts" im Schillerpark bot: Nach Schätzungen der Polizei waren es mehr als 2500 Menschen, die dem Aufruf des "Bündnis Demokratie und Toleranz" gefolgt waren.

Insgesamt 72 Organisationen – Verbände, Parteien, Vereine, Organisationen und Geschäftsleute – hatten sich solidarisch gezeigt und mitgemacht. Sowohl die Kundgebung im Park als auch der Zug durch die Stadt verlief ohne Zwischenfälle.

Begonnen hatte die Aktion zunächst auf dem Adenauerplatz. Schon vor dem offiziellen Startschuss um 11 Uhr hatten sich viele Personen aus Wiesloch und der Umgebung dort eingefunden, zahlreiche Plakate wurden hochgehalten und Sprechchöre angestimmt. "Wer die AFD wählt, stimmt für Nazis" und "Kampf gegen Rechts geht nicht vom Sofa aus" war da beispielsweise zu lesen. Von der Wieslocher Gruppe von "Fridays for Future" wurden gar Demoschilder mit unterschiedlichen Aufschriften verliehen.

Nach der offiziellen Begrüßung durch Gabriela Lachenauer vom Bündnis trat Oriana Gradl mit einer emotionalen Rede ans Mikrofon. Sie betonte, einen Rückfall in das dunkelste Kapitel der Geschichte dürfe es nicht geben und sprach dabei die Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 an. "Lasst uns den heutigen Tag als Startschuss nehmen, um auch in den nächsten Wochen und Monaten aufzustehen und für unser Grundgesetz einzustehen", forderte sie.

Thorsten Krings fügte hinzu, man habe mit Rechtsextremisten nichts gemeinsam. "Wir müssen all diesen Überlegungen, eine "Remigration" durchzuführen, ein deutliches Contra entgegensetzen", so Krings. Diesen "Deportationsfantasien" müsse deutlich widersprochen werden.

Danach setzte sich der Zug, untermalt von Sprechchören wie "Ganz Wiesloch hasst die AFD", durch die Stadt in Richtung Schillerpark in Bewegung. Die Polizei begleitete den Zug und sperrte kurzzeitig die Heidelberger Straße, um den Teilnehmern einen gefahrlosen Übergang in Richtung Park zu ermöglichen.

Jan-Peter Oppenheimer begrüßte dort die große Schar der Demonstranten, ehe Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer seine Freude über die Zahl der Demo-Teilnehmer zum Ausdruck brachte. "Das habe ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können", sagte er. Es sei wichtig, auch in kleineren Städten auf die Straße zu gehen.

"Wir zeigen, dass Zusammenhalt wichtiger ist als Hass und Spaltung". Er dankte dem Bündnis für die Initiative und die Organisation des samstäglichen Ereignisses. Mit "Ich verbeuge mich vor euch allen", schloss er seine Ausführungen.

Henrik Wieditz von der Wieslocher Ortsgruppe von "Fridays for Future" ging in seiner Rede darauf ein, dass die AFD die menschengemachte Klimakatastrophe leugne. Er beschrieb, wie man den Wandel in der Wirtschaft bewerkstelligen könne und forderte auf, allen Geflüchteten Schutz zu gewähren. Die gezeigte Solidarität sei stärker als der AFD-Rassismus.

Nach einem Beitrag von Leander Großmann vom offenen antifaschistischen Treff, in dem vor allem die Politik in den zurückliegenden Jahren angeprangerte und Kritik an der politischen Bildung äußerte, ergriff der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci das Wort. "Wer einen von uns angreift, greift uns alle an."

Er mahnte an, die "Stolpersteine" in der Stadt, die an deportierte oder getötete jüdische Mitbürger erinnern, niemals zu vergessen. "Der Unterschied zwischen damals und heute sind wir", so der SPD-Politiker. Es sei zwar die Pflicht und damit legitim, Kritik an der Politik zum Ausdruck zu bringen, aber es sei keine Alternative, Rechtsextremen hinterherzulaufen. "Demokratie und Anstand fällt nicht vom Himmel", mahnte Castellucci. "Wir leben in einem bunten und vielfältigen Land und dies muss so bleiben".

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Norbert Knopf ging in seinem Beitrag schwerpunktmäßig darauf ein, dass man in schwierigen Zeiten die Ausgaben beispielsweise für die politische Bildung nicht kürzen dürfe. "Es ist ein ermutigendes Zeichen, wie in Deutschland auf rechte Bewegungen reagiert wird", freute er sich. Gerade in der heutigen Zeit sei es von entscheidender Bedeutung, Geld in die Hand zu nehmen, um so den Spielraum auf verschiedenen Ebenen zu haben.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Brandenburg meinte, die Veranstaltung mache Mut für die kommenden Jahre. "Es sind hier viele Nationalitäten vertreten und das ist gut so." In schwierigen Lagen gäbe es eben Populisten, die solche Situationen für ihre Zwecke ausnutzen würden.

Er erinnerte an die deutsche Geschichte, daraus müsse man Lehren ziehen. "Wenn heute von Remigration gesprochen wird, heißt das nichts anderes als Deportation", so Brandenburg. Dem gelte es, entgegenzuwirken. "Wir dürfen nicht versuchen, eine Lawine aufzuhalten, sondern es geht darum, bereits den kleinen Schneeball zu stoppen."

Die CDU-Landtagsabgeordnete Christiane Staab betonte, es sei toll, dass Flagge gezeigt werde: "Wir sind der Staat", sagte sie und es gelte, einander auszutauschen und Mut zu machen. "Die politische Landschaft ist dazu jederzeit bereit – bis zu einer bestimmten Grenze", betonte sie mit Blick auf die AFD. "Wir müssen hinschauen und agieren und dies wird heute eindrucksvoll unter Beweis gestellt".

Roberto Valke, stellvertretender Geschäftsführer von Verdi Rhein-Neckar führte aus, die Antwort auf viele Dinge, müsse aus der Gesellschaft herauskommen, also auch seitens der Gewerkschaften. "In der heutigern Zeit kann niemand behaupten, er habe nichts mitbekommen." Es gehe darum, zu erkennen: "Nie wieder ist jetzt."

Zwischenzeitlich begannen einige der Demo-Teilnehmer Aufwärmübungen im Park zu machen. "Zu viele Reden", war da zu hören, aber auch Lob für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. "Es war wichtig, heute ein deutliches Zeichen zu setzen", so ein Ehepaar aus Baiertal.

Info: Am Sonntag, 18. Februar, gibt es eine Demonstration "Walldorf solidarisch gegen rechts – für eine bunte und menschenfreundliche Gesellschaft" um 15 Uhr am Astorhaus.

