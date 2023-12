Wiesenbach. (luw) Er selbst habe die RTL-Sendung am Mittwochabend gar nicht geguckt, sagt Bürgermeister Eric Grabenbauer: Nachdem die RNZ bereits im November 2022 "Geldverschwendung in Wiesenbach?" getitelt hatte, thematisierte nun das Fernsehformat "Mario Barth deckt auf" den geplanten Radweg an der Landesstraße L532.

Die Sendung erhebt den Anspruch, "humoristisch über Fälle von Steuergeldverschwendung" zu berichten. Doch "aufgedeckt" wurde hier nichts: Alle relevanten Informationen zu diesem Thema waren schon längst in der Rhein-Neckar-Zeitung zu lesen.

In dem Beitrag wird Grabenbauer als "Alleinherrscher" beschrieben, der den Radweg angeblich gegen den Willen der Bevölkerung durchdrücken wolle. Auf Nachfrage der RNZ wehrte er sich nun gegen die im Film erhobenen Vorwürfe.

Neben den Kosten des Projekts in Höhe von 550.000 Euro – wobei die Gemeinde dank einer Förderung des Landes nur 30.000 davon selbst zahlen muss – wird insbesondere kritisiert, dass der Radweg unnötig sei: Ein bereits existierender führt an der anderen Seite des Sportplatzes vorbei.

Grabenbauer wurde in der Sendung von den Moderatoren und Kommentatoren um Komiker Mario Barth mit billigen Witzen durch den Kakao gezogen, weil er nach deren Darstellung ihre Interviewanfrage abgelehnt habe. Gegenüber der RNZ sagte er am Donnerstag aber: "Das dementiere ich – ich habe nichts abgelehnt, sondern auf die E-Mail der Produktionsfirma geantwortet."

Die Mail liegt dieser Zeitung vor und belegt, dass der Wiesenbacher Rathauschef alle acht Fragen des von RTL beauftragten Redakteurs fristgerecht beantwortet hat. Einige Tage später sei er um Zusendung eines Porträtfotos gebeten worden, so Grabenbauer: Darauf sei er nicht eingegangen. Barth machte sich in der Sendung auch darüber mehrmals lustig.

"Ich alleine entscheide gar nichts", erwidert Grabenbauer auf die Darstellung seiner Person im Fernsehen als "König". Dies sagt er auch unter Verweis auf die vielen einstimmigen Beschlüsse im Gemeinderat.

Der Rathauschef berichtet zudem, dass die Bürgerinitiative um Ex-Bürgermeister Friedbert Kaiser im Vorfeld der Ausstrahlung im gesamten Ort Wurfzettel mit einem Hinweis auf die RTL-Sendung am Mittwochabend verteilt habe. Andererseits habe er am Donnerstag bereits viele Nachrichten aus der Bevölkerung erhalten, in denen die Menschen ihr "Entsetzen" über die unseriöse Darstellung in dem RTL-Bericht kundgetan hätten: "Ich habe sogar Anrufe von Radweg-Gegnern bekommen, die sich entschuldigt haben", so Grabenbauer. Auf Nachfrage erklärte er, aufgrund der falschen Behauptungen juristische Schritte gegen die Fernsehproduzenten zu erwägen.