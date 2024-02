Wiesenbach/Eppelheim. (ugw) Die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus gehen auch rund um Heidelberg weiter. Während sich die seit drei Wochen bestehenden Montagsdemos in Wiesenbach etabliert haben, steht nun auch Eppelheim auf: Der auch in der Flüchtlingshilfe aktive Walter Läßle ruft Bürger, Organisationen und Vereine zur Demonstration unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt!" am Samstag, 10. Februar, ab 14.30 Uhr auf; Treffpunkt ist an der katholischen Christkönigkirche in der Rudolf-Wild-Straße 51.

"Auch in Wiesenbach löste dieser alarmierende Vorgang eine Welle der Empörung und eine beeindruckende Reaktion der Gemeinde aus", teilte nun der Wiesenbacher SPD-Ortsvereinsvorsitzende Jürgen Berger angesichts der Enthüllungen "über ein geheimes Treffen von Rechtsextremisten, darunter AfD-Funktionäre und Mitglieder der rechtsextremen ,Werteunion’" in Potsdam mit: "Am 21. Januar habe ich mich nach den beunruhigenden Nachrichten entschlossen, in einem Presseaufruf Wiesenbach aufzufordern, für eine offene und demokratische Gesellschaft einzutreten."

Bereits am nächsten Abend versammelten sich trotz strömenden Regens über 120 engagierte Bürger auf dem Rathausplatz, um ein deutliches Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. "Dieser spontane Akt der Solidarität war der Beginn eines regelmäßigen Treffens, das seitdem jeden Montag stattfindet", so Berger. Das Montagstreffen habe sich zu einem Ort entwickelt, an dem sich durchschnittlich über 150 Bürger treffen – unabhängig von Alter, Beruf oder politischer Orientierung.

So will man auch weiterhin an den kommenden Montagen von 17 bis 17.45 Uhr am Rathaus zusammenkommen. Nach der Demonstration am Rosenmontag wird zu kostenlosem Tee oder alkoholfreiem Punsch auf den Platz der Freundschaft eingeladen.

Derweil hat der Eppelheimer Vereinssprecher Thomas Hübler Läßles Aufruf zur Demonstration am Samstag verbreitet. "Eppelheim gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus! Für Demokratie und Menschenrechte", heißt es darin. Eine Abschlusskundgebung soll auf dem Vorplatz der Rudolf-Wild-Halle stattfinden.