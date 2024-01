Wiesenbach. (bms) Als ein "starkes Zeichen der Gemeinde für unsere Demokratie" bezeichnete Bürgermeister Eric Grabenbauer in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Kundgebung gegen Rechtsextremismus vor dem Rathaus zu Beginn der vergangenen Woche mit rund 120 Teilnehmenden. Er dankte ausdrücklich dem Initiator der Veranstaltung, Jürgen Berger, Ortsvereinsvorsitzender der SPD, für dessen Engagement. Zumal die "Montagsdemonstrationen" in diesem Sinne auch fortgeführt würden.

Das Recherchenetzwerk Correctiv hatte bekanntlich unlängst aufgedeckt, dass im November AfD-Politiker, Neonazis und Unternehmer in einem Hotel bei Potsdam zusammengekommen waren und über die Vertreibung von Millionen Menschen sprachen. Das ruft auch in Wiesenbach Widerstand hervor: Nun unterzeichneten der Bürgermeister und die Ratsmitglieder der vier Fraktionen einen gemeinsamen Appell "an alle demokratisch gesinnten Menschen, diesen völkisch-nationalen Strömungen entgegenzutreten und unsere im Grundgesetz verankerten Rechte und Regeln zu verteidigen". Man verurteile "auf das Schärfste" die in Potsdam geforderte Deportation deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund ebenso wie von Menschen ohne deutschen Pass. Diese Pläne erinnerten in fataler Weise an das Gedankengut des Nationalsozialismus. Was in Potsdam gefordert, erörtert und vereinbart wurde, stehe im Widerspruch zur deutschen Verfassung, heißt es.

Für Bürgermeister und Gemeinderäte gab es für die Unterschriftenaktion spontanen Beifall aus den Reihen des Publikums. Urheber der Erklärung sind die Wiesenbacher Sozialdemokraten. Der Text wurde bereits vom Eppelheimer Gemeinderat übernommen und auch unterzeichnet. "Wir sind also die zweite Kommune im Kreis, die öffentlich und eindeutig Haltung zeigt", freute sich nicht nur Markus Bühler als Fraktionsvorsitzender der Grünen.

Info: In Wiesenbach findet am Montag von 17 bis 17.30 Uhr die zweite Demonstration auf dem Rathausplatz statt. Erstmals wird ebenfalls am Montag in Mauer zu einer Kundgebung mit dem Titel "Mauer gegen rechts – nie wieder ist jetzt" aufgerufen. Diese wurde von der SPD initiiert, wird aber von allen Gruppen im Gemeinderat – also auch CDU, Grünen und "Unabhängig für Mauer" – unterstützt. Beginn ist um 18.30 Uhr auf dem Rathausplatz.