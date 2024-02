Wiesenbach/Bammental. (cm) Der 7. März sollte ein weiterer besonderer Tag im Leben von Günther Wüst werden. An diesem Tag sollte der Wiesenbacher Ehrenbürger nicht nur seinen 85. Geburtstag begehen, sondern ihm sollte zudem der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für seine zahlreichen Verdienste verliehen werden. Leider kommt es dazu nicht mehr, denn Günther Wüst ist vor wenigen Tagen nach kurzer Krankheit verstorben.

In der Region war er vor allem bekannt als langjähriger Leiter des Neckargemünder Gymnasiums und leidenschaftlicher Heimatforscher, dessen umfangreiche Werke über zahlreiche Orte des Elsenztals als hilfreiches Nachschlagewerk nicht nur die Schränke der RNZ-Redaktion in Heidelberg füllen. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am morgigen Mittwoch, 28. Februar, um 14 Uhr auf dem Waldfriedhof in Bammental statt.

Günther Wüst wurde 1938 geboren und wuchs in Bammental mit drei Geschwistern auf, besuchte das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium und studierte ebenfalls in Heidelberg Latein und Griechisch. Diese Fächer unterrichtete Wüst später auch als Lehrer, promovierte aber in Geschichte. Bevor er im Jahr 1984 Direktor in Neckargemünd wurde, arbeitete er als Lehrer an Mannheimer Schulen und als Referent für "alte Sprachen" beim damaligen Oberschulamt, heute Regierungspräsidium.

In seinen 18 Jahren als Direktor des Gymnasiums fiel die Gründung der Außenstelle in Bammental Anfang der 90er-Jahre, die sich schon bald zum selbstständigen Gymnasium weiterentwickelte. Unter seiner Führung florierte das Neckargemünder Gymnasium und wurde zu einer großen zentralörtlichen Schule.

Privat "verschlug" es Günther Wüst von Bammental nach Wiesenbach, wo seine Frau Elisabeth herstammte. Zunächst lebten sie im sogenannten "Lehrerhaus" hinter dem Rathaus, obwohl er gar nicht in Wiesenbach unterrichtete, bis sie Ende der 70er-Jahre in der Gemeinde ein eigenes Haus bauten. Das Paar bekam zwei Söhne: Alexander und Reinhard. Zuletzt wuchs die Familie noch um fünf Enkelkinder.

In seiner Freizeit widmete sich Günther Wüst seinem großen Hobby: der Heimatgeschichte. Zu diesem kam er über die RNZ, wie er einmal verriet. Denn ab dem Jahr 1959 schrieb Wüst über Ereignisse in Bammental und knüpfte auf diesem Weg Kontakte zu den politisch Verantwortlichen. Sein erstes Werk war auch die Aufarbeitung der Historie Bammentals. Akribisch und bis ins Detail erforschte er auch die Geschichte seines "neuen" Heimatorts Wiesenbach sowie zahlreicher weiterer Orte in der näheren Region. Vor wenigen Jahren schoss sich der Kreis, da Wüst erneut die Geschichte Bammentals unter die Lupe nahm. Es war sein letztes großes Werk. Andere würden abends vor dem Fernseher sitzen, sagte Wüst einmal. Für ihn sei die Geschichte selbst "wie ein Krimi".

"Er hat sehr lange an den Büchern geschrieben und saß oft am Schreibtisch", erinnert sich Sohn Alexander, der als Leiter des Friedrich-Ebert-Gymnasiums in Sandhausen quasi beruflich, aber "eher unbewusst", wie er sagt, in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist. "Er hat viel nachgeforscht und Spaß daran gehabt, Zusammenhänge herauszukriegen und in Archive zu gehen." So habe er auch die eigene Familiengeschichte bis weit in die Vergangenheit aufgearbeitet. "Mein Vater war gewissenhaft, sehr fleißig und sehr den Menschen zugewandt", sagt Alexander Wüst. "Er war immer sehr um das Wohl der Anderen bemüht."

Zu Beginn der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in Wiesenbach bat Bürgermeister Eric Grabenbauer die Anwesenden, sich von ihren Plätzen zu erheben. "Überraschend für uns und seine Familie" sei Günther Wüst verstorben, der im Jahr 2010 zum siebten Ehrenbürger der Gemeinde ernannt wurde. "Er war und ist der erste und bisher einzige Ehrenbürger, der ohne kommunalpolitische Vita als Bürgermeister oder Gemeinderat diese Ehrung erhielt", betonte Grabenbauer.

"Er hat sich in besonders außergewöhnlichem Maße um die Belange der Gemeinde verdient gemacht und zum Ansehen der Gemeinde Wiesenbach beigetragen." Allein für Wiesenbach habe Wüst drei Heimatbücher und viele weitere Veröffentlichungen verfasst. Auch die Geschichte für Bammental, Gaiberg, Neckargemünd und Waldhilsbach habe er niedergeschrieben. "Er war nicht nur Schulleiter am Gymnasium Neckargemünd, sondern durch und durch Heimatforscher", so Grabenbauer.

Neben seiner Ehrenbürgerwürde in Wiesenbach habe er auch die Heimatmedaille Baden-Württemberg erhalten. Der Bürgermeister kündigte an, dass Wüst bei der Trauerfeier am Mittwoch mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, quasi dem Bundesverdienstkreuz, posthum geehrt werde. "Er hat sich mit seinen Heimatbüchern unvergesslich gemacht", so Grabenbauer. "Wir werden ihm ein ehrendes Andenken erhalten."

In Wiesenbach war Wüst zudem Dirigent des katholischen Kirchenchors Cäcilia, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats und Gründungsmitglied des Freundeskreises Heimatmuseum. "Seine Erkenntnisse und Forschungen haben dazu beigetragen, die Identität und Geschichte unserer Gemeinde zu bewahren und weiterzugeben", so Grabenbauer. "Günther Wüst wird uns nicht nur als Heimatforscher, sondern auch als warmherziger Mensch in Erinnerung bleiben."