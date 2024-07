Wiesenbach.(sla) Die Anlage ist aufgebaut, die Instrumente sind gestimmt, das Publikum ist versammelt. Kurzum: Es kann losgehen. Zum 18. Mal fand die Rock-Nacht am Freitag auf dem Rathausplatz in Wiesenbach statt. Und der hatte sich richtig rausgeputzt. Ein Netz war über den Platz gespannt, dazu die Landesflaggen der Partnergemeinden. Die Bühne wurde in unterschiedlichen Farben zur optischen

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote