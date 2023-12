Von Günther Grosch

Weinheim. "Singen wir im Schein der Kerzen, basteln wir einen kleinen Stern. Ja, dann öffnen sich die Herzen, und den Frieden wünscht man gern": Stimmungsvoller als die aus vollen Kehlen und mit Inbrunst singenden Zweitklässler aus der benachbarten Zweiburgenschule hätte wohl kaum jemand den Weststadt-Weihnachtsmarkt eröffnen können. Erstmals nach langer Zeit zeigten sich auch die knapp zwei Dutzend "extrem gut bestückten Holzbuden" von Frau Holles Flockenpracht überzuckert, als Stella Kirgiane-Efremidou, die Vorsitzende des ausrichtenden Vereins Pro-Weststadt, gemeinsam mit dem Ersten Bürgermeister Andreas Buske den Markt eröffnete.

Wie er es von seinen skandinavischen Schwiegereltern gelernt hatte, wünschten Buske und dessen sechsjähriger Sohn Matheo allen Besuchern vor allem viel "Hygge". Hygge sei ein Kernbestandteil der dänischen Tradition und Lebensweise, erläuterte Buske: "Hygge strahlt eine gemütliche und herzliche Atmosphäre aus, in der man das Gute des Lebens mit lieben Menschen teilt und genießt."

Bereits an der Zufahrt zum Sepp-Herberger-Stadion begrüßte die vom ehemaligen Verein "Centro Italiano" gestiftete hölzerne Krippe die Besucher. Am entgegengesetzten Ende lockten Schiffschaukel, Kinderkarussell und der El-Paso-Express. Und weil das Thermometer an beiden Tagen jeweils unterhalb der Null-Grad-Grenze verharrte, bedeuteten für viele die zahlreichen "Äbbel"-Glühwein-, Glüh-Birnchen-, Glüh-Secco- und Punsch-Stände "mit und ohne Bums" mittendrin die erste Anlaufstation. Nicht fehlen durfte der "Heiße-Maroni-Mann". Während der griechisch-deutsche Freundeskreis Philia auf Bewährtes, sprich "heißem Mavrodaphne" und Ouzo mit Honig setzte. Wer schon mit mächtig Appetit gekommen war, konnte das Genuss-Abc von Anisplätzchen, Butterstollen und Crêpes, über Spiral-Kartoffeln und Veggie-Bowl bis hin zu Wildschwein- und Zwirnswurst durchprobieren.

Es gab auch wieder jede Menge Selbstgebasteltes. Der Stadtseniorenrat hatte das Jahr über fleißig gestrickt, unter anderem Wollsocken. Aus Holz gefertigt, wetteiferten Design-Vogelhäuschen mit Insektenhotels, Tierfreunde und speziell Hundeliebhaber durften sich über die "Rollende Knabberkiste" und deren "Schnüffeldecken für den Hund" freuen. Lützelsachsens Winzerhoheiten warben für ein Schokokugeln-Schätzspiel, auf dessen Gewinner ein nagelneuer Fernseher wartete. Tanzende aus Emis Dance-Academy tauten "Eisbeine" wieder auf, und auch der "Spatzen"-Kinder- und Jugendchor der Evangelischen Gemeinde in der Weststadt hatte fleißig Weihnachtslieder eingeübt. "Bingo", hieß es für diejenigen, die unter dem Nikolaus-Kostüm Frank Herre vermuteten. Die Firma Giganetz Deutschland hatte nicht nur einen Teil der Fahrkarten für den El-Paso-Express subventioniert, sondern dem Nikolaus zusätzlich mit 600 Päckchen geholfen, seinen Gabensack bis zum Rand zu füllen. Die "Delta Bulls Band" beschloss das "Hygge"-Beisammensein des ersten Tages im Schein Hunderter Lichtergirlanden.

Blütenprinzessin Sabrina II. strahlte dann am Sonntagnachmittag mit der Sonne um die Wette. Emis Dance-Academy glänzte mit einem weiteren Auftritt, Mimi Grimm zupfte ihren Kontrabass, und der Nikolaus schaute noch einmal vorbei, um artige Kinder zu beschenken. Zum Abschluss noch einmal eine Strophe aus einem Lied der mit Schulleiterin Ina Schuchardt-Groth in der "Weihnachtsbäckerei" naschenden Zweiburgenschüler aus der 2b: "Vor 2000 Jahren begann die Zeit, begann in Armut, begann mit Spott, begann in des Stalles Verborgenheit und bringt Versöhnung uns mit Gott."