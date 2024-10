Von Armen Hesse

Walldorf. Rund 25 Millionen Euro investiert die Stadt Walldorf derzeit in die Sanierung der Waldschule: Eine neue Mensa sowie ein zusätzlicher Pavillon werden gebaut. Spatenstich für den Um- und Ausbau war am 19. April. Wenige Tage später – am 30. April – hat das Land Baden-Württemberg unter Federführung der Grünen und der CDU beschlossen, den