Frauenweiler. (arb) Die vierte Klasse der Grundschule Frauenweiler sucht die mögliche Besitzerin einer Nikolaus-Geschenktüte. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin Esther Kirsch war die Gruppe auf dem Rückweg aus Wiesloch. Dort hatte die Klasse einen Termin mit Oberbürgermeister Dirk Elkemann, dem sie ein gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung bearbeitetes Projekt vorstellen durfte: Einen eigens produzierten Podcast.

Sie seien an der Haltestelle Güterstraße eingestiegen, so Kirsch, um mit der Linie 709 zurück an die Grundschule nach Frauenweiler zu fahren. Mit ihnen im Bus sei eine Frau gewesen. Sie soll eine rote Jacke getragen haben, die schwarzen Haare hochgesteckt.

An der Haltestelle Ammerweg, der ersten im Wieslocher Ortsteil, sei sie ausgestiegen. Jedoch ohne ihre Geschenktüte, wie die Kinder bemerkten: "Oh, die Dame hat etwas liegen lassen." Sicher habe sie jemandem eine Freude machen wollen und das Geschenk auf dem Weg dorthin vergessen, hätten die Kinder gemutmaßt.

"An der Haltestelle am evangelischen Gemeindehaus sind ein paar von ihnen mit mir ausgestiegen. Ich habe dort auf sie gewartet, sie sind zur Haltestelle zurückgerannt." Sie hätten die Hoffnung gehabt, die Frau dort wiederzufinden – allerdings vergeblich. Die beiden Projektleiterinnen seien mit dem Rest der Klasse zurück zur Schule gefahren, wo noch eine Nachbesprechung stattfinden sollte.

"Jetzt wünschen sich die Kinder, dass die Person gefunden wird, der die Tüte gehört", sagte Kirsch, die auch Schulleiterin der Grundschule ist. Man habe keine Hinweise auf die Person gefunden. Mittlerweile befindet sich die Tüte an einem sicheren Ort, nämlich der Grundschule selbst.

Über den Inhalt soll nichts verraten werden, damit sich nur die Person meldet, der sie auch wirklich gehört, erklärt Kirsch. Das sei der Wunsch der Kinder gewesen. Allerdings sollte man nicht allzu lange warten, so viel kann verraten werden. "Die Schule hat am Wochenende geschlossen, aber ab Montag warten wir gespannt, ob sich jemand meldet." Schließlich hofft vermutlich noch immer jemand auf den Nikolaus.