Region Heidelberg. (luw) Das letzte Februar-Wochenende steht vor der Tür. Und die Region bietet wieder ein vielfältiges Freizeitprogramm: Von sportlichen Wettkämpfen über Live-Musik bis hin zur Wellness-Nacht.

Die RNZ fasst – soweit bekannt – zusammen, was am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Februar, rund um Heidelberg alles los ist:

Bammental

> Ein ökumenisches Friedensgebet anlässlich des zweiten Jahrestags des Kriegsbeginns in der Ukraine findet am Samstag ab 16 Uhr auf dem Rathausplatz statt. Dazu lädt die örtliche Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen ein.

> Ein Filmmusikkonzert veranstalten die Posaunenchöre Bammental und Lobenfeld am Sonntag in der evangelischen Kirche. Ab 18 Uhr lautet das Motto "Ganz großes Kino", Stücke unter anderem aus "Harry Potter" und "Star Wars" sind zu hören. Ein weiteres Mal wird das Konzert am Sonntag, 3. März, in der Klosterkirche Lobenfeld aufgeführt.

Dossenheim

> Frühstücksgespräche für Alleinlebende und Interessierte bietet die evangelische Kirchengemeinde am Samstag an. Ab 10 Uhr geht es im Martin-Luther-Haus um "Ungewöhnliche Dinge an einem ungewöhnlichen Ort" – Referentin Dr. Oswinde Bock-Hensley spricht über das Tuberkulose-Museum in Heidelberg. Interessierte müssen sich unter Telefon 06221/866653 oder 06221/866582 anmelden.

> Zur Langen Saunanacht lädt der Sauna-Verein am Samstag ein. Von 20 bis 1 Uhr werden in der Sauna beim Hallenbad exotische Aufgüsse angeboten, zudem kann im illuminierten Bad geschwommen werden. Karten gibt es an der Abendkasse; eine Massage kann gegen Aufpreis reserviert werden. Weitere Informationen unter Telefon 06221/8673846 und im Internet unter www.sauna-dossenheim.de

> Ein Musical-Gottesdienst findet am Sonntag in der St- Pankratius-Kirche statt. Ab 10 Uhr wird von Kinder- und Jugendchor sowie weiteren Mitwirkenden der katholischen Gemeinde das Minimusical "Mäuse in der St. Pankratius-Kirche" von Eric Mayr aufgeführt.

Eppelheim

> Einen Tag der offenen Tür bietet die Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule am Samstag von 11 bis 14 Uhr an. Die Klassen stellen ihre Ergebnisse der Werkstattwoche vor. Für Eltern zukünftiger Erst- und Fünftklässler werden separate "Infoblöcke" angeboten.

> Zum Sonntag im Franziskushof lädt die katholische Kirchengemeinde am Sonntag ein. Ab 12 Uhr wird im katholischen Gemeindehaus St. Franziskus Mittagessen zum günstigen Preis angeboten, am Herd steht der Sing- und Spielkreis.

Gaiberg

> Einen Barabend veranstaltet der SC Gaiberg am Samstag. Ab 19 Uhr gibt’s im Clubhaus am Sportplatz Cocktails und mehr.

Leimen

> Eine Aufforstung im Diljemer Wald findet am Samstag statt. Auf Einladung des Stadtteilvereins St. Ilgen werden zusammen mit Förster Markus Reinhard Elsbeeren eingepflanzt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz beim Trimm-dich-Pfad, Spaten sollten mitgebracht werden.

> Zum Rundgang durch St. Ilgen lädt Oberbürgermeisterkandidatin Claudia Felden am Samstag ein. Start ist um 15 Uhr am Rathaus, ein gemütlicher Abschluss ist im Café Breiter geplant.

> Die Kreismeisterschaften im Schwimmen werden am Samstag vom SK Neptun Leimen im örtlichen Hallenbad ausgetragen. Die Wettkämpfe starten um 9 Uhr, Zuschauer sind willkommen. Von 9 bis 16 Uhr öffnet im Foyer ein Schwimm-Shop mit verschiedenen Schwimmutensilien.

> Einen Ehrenamtsbrunch veranstalten die Stadt und "Quer" am Samstag im Rosensaal in der Nußlocher Straße 14. Von 10 bis 13 Uhr können alle Leimener vorbeikommen, um sich über ehrenamtliches Engagement zu informieren.

> Zum Waffelsonntag auf dem Georgimarkt lädt die Initiative "Leimen Legt Los" am Sonntag ein. Von 14 bis 16 Uhr werden Waffeln und heiße Getränke gegen eine Spende angeboten.

> Bambinireiten bietet der Reitsportverein am Sonntag von 11 bis 14 Uhr in der Landgrafenstraße an. Bis 13 Uhr werden Reittickets verkauft, zudem gibt es ein Kinderprogramm. Bei schlechtem Wetter wird auf die Reithalle ausgewichen; Reit- oder Fahrradhelm sollten mitgebracht werden.

Meckesheim

> Zum Tag der offenen Tür lädt die Karl-Bühler-Gemeinschaftsschule am Samstag ein. Von 10 bis 12 Uhr werden Führungen, Workshops und mehr angeboten.

> Jugendtag der Fußballer ist am Sonntag beim FC Germania Meckesheim-Mönchzell in der Auwiesenhalle angesagt. Ab 8.30 Uhr finden Junioren-Spiele statt.

Neckargemünd

> Ein Live-Konzert wird am Samstag in der Aula der SRH Stephen-Hawking-Schule gespielt. Bei freiem Eintritt treten unter dem Motto "SRH School Band Award" mehrere Schulbands gegeneinander an. Bewertet werden diese per Live-Abstimmung, die Siegerehrung findet noch am selben Abend statt. Los geht’s um 18 Uhr.

> "Hosch was zu repariere?" heißt es am Samstag ab 10 Uhr im Waldhilsbacher Bürgerkeller in der Schulstraße 8. Hier versuchen Ehrenamtliche im Reparaturcafé, Kaputtes wieder zum Leben zu erwecken.

> Ukrainische Volkslieder, klassische und populäre Musik sind am Sonntag im ökumenischen Kirchenzentrum Arche zu hören. Unter dem Motto "Musik in der Seele, Ukraine im Herzen" laden die Kirchengemeinden im Rahmen ihrer Konzertreihe "Klangraum Kirche" ab 18 Uhr bei freiem Eintritt ein. Sängerinnen und Sänger, Klavier, Akkordeon und Blasinstrumente sind zu hören, angekündigt wird auch eine Tänzerin. Spenden werden erbeten.

Nußloch

> Ein "etwas anderer Gottesdienst" mit Pfarrerin Gerda Motzkus, Team und Band wird am Samstag in der evangelischen Kirche gefeiert. Unter dem Motto "Atempause" wird ab 17.30 Uhr zur "stillen Zeit" eingeladen, um 18 Uhr beginnt der Gottesdienst.

> Zum Tag der Instrumente lädt die Musikschule Südliche Bergstraße am Samstag auch in die Lindenschule ein (siehe auch "Sandhausen"). Hier können von 10 bis 13 Uhr Klavier und Gitarre ausprobiert werden.

Sandhausen

> Der Tag der Instrumente bietet am Samstag auch etwas in der ehemaligen Synagoge (siehe auch "Nußloch"). Von 10 bis 13 Uhr stehen Klavier, Keyboard und Blockflöte zum Ausprobieren bereit.

> Zum Vereinstauschtag lädt der Briefmarken- und Münzentauschring am Sonntag ein. Interessierte sind von 9 bis 12 Uhr im alten Feuerwehrhaus, Hauptstraße 141, willkommen.

Spechbach

> Ein Winterboule-Turnier findet am Samstag beim Tennisclub (TC) statt. Gespielt wird ab 11 Uhr. Zuschauer sind willkommen, die Anmeldefrist für potenzielle Mitspieler ist bereits verstrichen.

Wiesenbach

> "One Night – Two Bands" lautet das Motto am Samstag in der RS-Eventlocation, Bammentaler Straße 32. Punk, Indie und Hardrock kommen von der Band "Cosmic Cells", danach spielen "The Worm Reducer" Punk. Los geht’s um 21 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr; Karten gibt’s an der Abendkasse.

> Die Verabschiedung von Pfarrerin Franziska Gnändinger in den Ruhestand findet am Sonntag im Rahmen eines Gottesdiensts in der evangelischen Kirche statt. Dieser beginnt um 14 Uhr, danach wird zum Empfang bei Kaffee, Kuchen und Imbiss im Gemeindehaus eingeladen.

Wilhelmsfeld

> Ein Reparaturcafé bieten das "Bürgerforum Ortsentwicklung" (BOW) und das Klimaschutzmanagement des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau am Samstag an. Von 14 bis 17 Uhr versuchen Ehrenamtliche im katholischen Gemeindehaus, Johann-Wilhelm-Straße 62, Kaputtes zu reparieren.