Von Günther Grosch

Weinheim. Sie stehen wieder und tragen auch in ihrem "Jubiläumswinter" reichlich Früchte. Für knapp 365 Kinder, so viele Tage wie das Jahr hat, sollen auch diese Weihnachten wieder Wünsche in Erfüllung gehen, die ohne die Aktion "Das Geschenk mit dem Lächeln" kaum zu finanzieren wären.

Bereits zum 15. Mal bringt die Bürgerstiftung Weinheim im Zuge ihrer "Stiefelaktion" Kinderwünsche und großzügige Spender zusammen. So stehen seit Anfang der Woche in der Weinheim-Galerie, im Karlsberg-Carré, bei Marktkauf Scheck-in, bei Elektro Amend sowie im Multzentrum Weihnachtsbäume, an deren Zweigen rot-weiße Filzstiefelchen hängen.

Darin befinden sich die Wunschzettel von Kindern aus wirtschaftlich benachteiligten Familien. Die Caritas, die Diakonie, das städtische Amt für Jugend und Soziales sowie das Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises haben die Wünsche bereits im Vorfeld der Aktion ermittelt.

Wer einen dieser Wünsche im Wert von 30 bis 35 Euro erfüllen möchte, nimmt ein Stiefelchen ab, besorgt das darin verlangte Geschenk und gibt dieses spätestens am Montag, 2. Dezember, weihnachtlich verpackt ab – und zwar im Rathaus und dort im Referat von OB Manuel Just (Obertorstraße 9, Eingang A, erstes Obergeschoss, Zimmer 209).

Bürgerstiftung, Caritas, Diakonie und die Jugendämter sorgen dann dafür, dass die Geschenke den Kindern rechtzeitig zum Fest übergeben werden.

Bereits seit vier Jahren beteiligt sich ein Ehepaar an der Aktion. Die beiden helfen gern, wollen aber nicht ihre vollen Namen in der Zeitung lesen. Auch dieses Mal waren sie unter den Ersten, die zwei der in der Weinheim-Galerie hängenden Stiefelchen von dem Nadelbaum pflückten.

Das Karten-und-Brett-Spiel "Black Dog" wünscht sich ein sechsjähriger Junge, und eine "Steffi Love"-Puppe von Simba hat eine Mutter für ihre zweijährige Tochter aufgeschrieben. Wenn die beiden sich das wünschen, bekommen sie es auch, sind sich die Ehepartner einig. Sie machten sich umgehend auf, um die zwei Geschenke zu besorgen.

Um gleich sechs Stiefelchen auf einen Schlag erleichterte ein Mitarbeiter des Jugendamts im Auftrag seiner Familie den aus dem Odenwald stammenden Baum. Auch er zeigte sich mit den notierten Wünschen – etwa ein Lego-Duplo-Zug und eine "Redmi-Smartwatch" – einverstanden.

"Das ist wie bei einer Tombola. Nur dass man das Los nicht für sich, sondern für andere zieht. Und man sicher sein kann, dass sich in den Stiefelchen keine Nieten befinden." Gudrun Aisenbrey vom Vorstand der Bürgerstiftung hatte zum 15. Geburtstag der Aktion etwas Statistik betrieben.

Auf einen Wert von circa 13.500 Euro pro Jahr beläuft sich das Spendenaufkommen. 168 Mädchen und 194 Jungen dürfen sich 2024 auf ein Geschenk freuen. Unter ihnen befinden sich 19 Kinder unter zwei Jahren. 97 Buben und Mädchen sind zwei bis fünf Jahre alt. Die Gruppe der Fünf- bis Zehnjährigen ist mit 124 Kindern am größten. 119 Jungs und Mädchen sind älter als zehn Jahre.

Und was wünschen sie sich? Auch hierzu gibt Aisenbrey Auskunft. Neben Playmobil- und Lego-Spielzeug sind "Beauty"-Artikel oft genannt. Gefolgt von Kleidung und Schuhen für den Winter oder Technik-Artikeln wie Kopfhörer und Kinder-Laptops.

Nicht zu vergessen: Fußbälle, Tretroller, (Mal-)Bücher und Buntstifte sowie Tonie-Figuren. Tonies sind kleine bunte Hörspielfiguren, die mit Inhalten verknüpft sind. Die zum Abspielen notwendige Tonie-Box verbindet Audio und Unterhaltung.

Info: Bei den Weihnachtsbäumen informieren Aufsteller sowie Flugblätter über das Projekt. Spender können sich bei Fragen an Gudrun Aisenbrey wenden: entweder unter Telefon 06201.980 78 05 oder per E-Mail an g.aisenbrey@buergerstiftung-weinheim.de.