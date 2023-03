Weinheim. (RNZ) Die Kette von Vandalismus-Übergriffen in Weinheim reißt nicht ab. Im Gegenteil: "Die Menschen werden immer aggressiver", ärgert sich Rathaus-Hausmeister Thomas Schäfer. Als er am Freitagmorgen um 6 Uhr seinen Dienst mit dem täglichen Rundgang ums Gebäude begann, stieß er ein erneutes Mal an den Spielplatz-Toiletten im Schlosspark auf ein Bild der Verwüstung.

Unbekannte