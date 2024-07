Mannheim. (dpa) Im Prozess gegen einen Arzt wegen unerlaubten Verschreibens von Betäubungsmitteln wird am morgigen Dienstag ein Urteil im Landgericht Mannheim erwartet. Der 50-Jährige aus Weinheim soll innerhalb von vier Jahren in nahezu 300 Fällen Patienten auf deren Wunsch hin entsprechende Rezepte ohne medizinischen Grund ausgestellt haben. Dabei soll es in erster Linie um

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote