Weinheim. (RNZ) Nach dem Fest ist vor dem Fest: Kaum ist das Weststadtfest zu Ende gegangen, lädt der zweite große Weinheimer Stadtteilverein – die Weinheimer Nordstadt-Freunde WNF 14 – die Bevölkerung zum nächsten Stadtteilfest ein: zum Nordstadtfest am Samstag, 29. Juni, 15 Uhr bis 22 Uhr, mit einem Bühnenprogramm, Erlebnisständen der Vereine und dem schon traditionellen Flohmarkt.

Das Programm steht fest. "Jetzt brauchen wir noch gutes Wetter, dann ist alles paletti!" Der Vorsitzende der Weinheimer Nordstadt-Freunde, Hans-Jörg Klump, ist überzeugt: "Sobald unser Oberbürgermeister das Fest gegen 15 Uhr eröffnet hat, geht es rund auf der Hopfenstraße und dem Amendparkplatz".

Übrigens wird dieses Jahr das Sommerfest der Moschee am gleichen Wochenende wie das Nordstadtfest stattfinden. Die Verantwortlichen der Moschee und der WNF 14 haben sich im Vorfeld abgesprochen, sodass richtig was los sein wird in Weinheims Norden.

Für das Bühnenprogramm ist am Nachmittag ein Beitrag der Friedrichschule, der Kindertanzgruppe der TSG Weinheim, der Kindertagesstätte "Nordlicht" sowie einer Folkloregruppe der Moschee vorgesehen, und Christian Hofbauer wird aus seiner Krimikomödie lesen.

Am Abend werden die Nordstadt-Singers mit Torsten Fetzner an der Gitarre, die Blechbläser "Woinem Brass", das Trommelensemble "Conga Companie", "Shit Happens" von der Musikschule Badische Bergstraße, die Vereinsband der Nordstadt-Freunde "Wasserheissler", die 1963 in der Friedrichschule gegründete Band "The Ghosts" und die "Abiband" für die musikalische Unterhaltung sorgen.

Auch die Vereine der Nordstadt, der TTC 46 Weinheim, die Basketballabteilung der TSG Weinheim, der Verein "Begegnungsbrücke", sowie die Awo und der Stadtjugendring Weinheim werden unter der Leitung des Orga-Teams um Martina Rolli eine Challenge für die Kinder anbieten, die zudem auf der Hüpfburg toben oder am Human-Kicker spielen können.

Das Rote Kreuz Weinheim wird mit einem Infozelt und einem Sanitätszelt vor Ort sein, und die Jugendfeuerwehr wird einen Löschzug auffahren lassen, den die Kinder bewundern dürfen. Die Nordstadt-Freunde selbst werden zusammen mit dem Team der Liebenzeller Gemeinde wieder Speisen und Getränke anbieten. Parallel gibt es den Flohmarkt, für den jetzt schon über 80 Stände angemeldet sind.

"Wir freuen uns sehr, dass viele Firmen, Vereine und Gemeinden aus der Nordstadt unser Fest unterstützen, und bedanken uns auch dafür, dass die Bühnenakteure zugunsten des Festes auf ihre Gage verzichten. Ohne ihr Engagement könnte unser junger Verein das Fest nicht stemmen", weiß Hans Jörg Klump.

Info: Infos zum Fest gibt es bei Hans Jörg Klump telefonisch unter 06201/17 22 5. Informationen zum Flohmarkt unter 06201/17 22 5 oder per Mail an conny.boris@arcor.de.