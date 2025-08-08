Warum ein Rettungskorb an der Riesenrad-Gondel schwebte
Feuerwehrkräfte probten am Vorabend eine Rettungsaktion mit drei Fahrzeugen. Vorbereitung ist im Notfall alles.
Von Philipp Weber
Weinheim. Der Boden des Rettungskorbs scheint zu schwanken. Die Gondeln eines verlassenen Riesenrads kommen erstaunlich schnell näher. Vor dem Fahrgeschäft hat sich die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr aufgestellt.
Obwohl man dank Gurt und Karabiner sicher Korb gehalten wird, liegt ein Gedanke doch irgendwie nah: "Bloß nicht nach unten
