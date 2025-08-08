Freitag, 08. August 2025

zurück
Plus Weinheimer Kerwe

Warum ein Rettungskorb an der Riesenrad-Gondel schwebte

Feuerwehrkräfte probten am Vorabend eine Rettungsaktion mit drei Fahrzeugen. Vorbereitung ist im Notfall alles.

08.08.2025 UPDATE: 08.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 6 Sekunden
Im Notfall müssen Einsatzkräfte auch Menschen aus schwankenden Gondeln retten können. Genau das übten sie im Vorfeld der Weinheimer Altstadtkerwe. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Der Boden des Rettungskorbs scheint zu schwanken. Die Gondeln eines verlassenen Riesenrads kommen erstaunlich schnell näher. Vor dem Fahrgeschäft hat sich die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr aufgestellt.

Obwohl man dank Gurt und Karabiner sicher Korb gehalten wird, liegt ein Gedanke doch irgendwie nah: "Bloß nicht nach unten

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.