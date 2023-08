Weinheim. (RNZ) Es böllert wieder von der Burgruine Windeck in die Stadt hinab: Am Freitag, 11. August, 16.30 Uhr, beginnt die Weinheimer Kerwe 2023 mit dem symbolischen Wumms. Auf dem Balkon des Alten Rathauses auf dem Marktplatz eröffnen dann OB Manuel Just und Kerwevereinsvorsitzender Peter Gérard mithilfe von Weinhoheiten und Kerwe-Abordnungen das große Sommerfest.

Straußwirtschaften, Rummel, Riesenrad – das Rückgrat der Kerwe bildet Jahr für Jahr ein Traditionsprogramm, das der Heimat- und Kerweverein zusammenstellt. Die Eröffnung zu den Klängen der Musikkapelle Gorxheimertal gehört ebenso dazu wie der Kerwetanz befreundeter Kerwevereine und der "Lange Tisch" der Ehrengäste vor dem Kerwehaus, dem Sitz des Vereins. Dort findet auch am Samstag, 12. August, 11 Uhr, der Seniorenfrühschoppen statt.

Zum Kerweprogramm gehört auch das Kinderfest der Weinheimer Blüten um 14.30 Uhr unter der Zeder im Kleinen Schlosspark am Minigolfplatz und abends die "Nacht der 1000 Lichter", die Schlosspark-Illumination (siehe Bild).

Das traditionelle Kerweessen wird am Sonntag darauf von 11 bis 14 Uhr im Kerwehaus angeboten: Schweinshaxe oder Rippchen mit Kraut und ein Getränk zum fairen Preis. Mittags steht das Kerwekonzert der Stadtkapelle mit Unterstützung der Kurpfälzer Alphornbläser im Schlosspark im Programm.

Am Kerwe-Montag, nach einem Kerwe-Frühschoppen, mündet das Kerweprogramm dann in der Gerberbach-Regatta: Seit Wochen basteln Weinheimer Kinder Boote, um sie um 15 Uhr ins Wasser zu setzen. Die Stadt hat den Bach eigens abgelassen und das Bachbett gereinigt, sodass die Boote schwimmen können.