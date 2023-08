Weinheim. (RNZ) Es ist ohne Frage ein Zeichen der Zeit: so zu essen und zu trinken, dass es den Grundsätzen der Nachhaltigkeit entspricht. Also regional und weitgehend biologisch, nicht verschwenderisch, produktbezogen, saisonal, gesund und lecker zubereitet.

Lange bevor zum Beispiel der Zusammenhang zwischen Nahrungsmittel und Essgewohnheiten mit Tierwohl und Klimaschutz so heftig diskutiert wird wie in jüngster Vergangenheit, hat sich in Italien die internationale Slow-Food-Bewegung gegründet, die seit nun 30 Jahren in Deutschland aktiv ist. Ihre Maxime: gutes, sauberes und faires Essen für alle.

Diese Bewegung hat auch in Weinheim ein Standbein – und das hängt mit der Food-Expertin Jasmine Letschnig zusammen, die einen Abschluss als "Master of Gastronomy" der renommierten Slow-Food-Universität in Pollenzo, Piemont, abgelegt hat. Sie ist seit fünf Jahren Mitglied des Leitungsteams der lokalen Slow-Food-Gruppe Rhein-Neckar, eine der über 80 Regionalgruppen von Slow-Food-Deutschland.

Auf ihre Initiative hin und mit ihrer Unterstützung veranstaltet die Stadt Weinheim am Samstag und Sonntag, 9. und 10. September, also am letzten Wochenende der Sommerferien, den zweiten Slow-Food-Markt der Region. Geöffnet ist er jeweils von 11 bis 18 Uhr. Neben "Slow Food Rhein-Neckar" ist "Slow Food Pfalz" in die Organisation eingebunden. Das heißt: Der Markt für handwerklich hergestellte Lebensmittel hat reichlich Erfahrung und Expertise im Hintergrund.

Der Slow-Food-Markt gehört schon zum zweiten Mal zum "Weinheimer Herbst", an dem sonntags auch die Geschäfte geöffnet sind. Jasmine Letschnig und Martina Bauder von "Slow Food Pfalz" haben in ihrem Slow-Food-Netzwerk "getrommelt" und engagierte Betriebe aus den umliegenden Convivien (Regionalgruppen) gewinnen können.

Es werden bis zu zwölf Slow-Food-Unterstützer und auch Produzenten der Slow-Food-Messe Stuttgart vor Ort sein, die Käse, Wurst, Trüffeliges, Cassisprodukte, Spritiges und Spritziges, ausgefallene Essigprodukte, feine Öle, alte Gemüsesorten, Weine, Kaffees und vieles mehr anbieten. "Wir freuen uns auf einen neuen Produzentenmarkt unter dem Slow-Food-Motto ,gut, sauber, fair’", erklärt Jasmine Letschnig.

Am zweiten Septemberwochenende wird die Mittlere Hauptstraße in Weinheim also erneut im Zeichen des nachhaltigen Genusses stehen. An den Ständen werden regionale, saisonale und zum Großteil biologisch produzierte Lebens- und Genussmittel angeboten. Dabei konnten die Slow-Food-Gruppen Rhein-Neckar und Pfalz auch neue Anbieter dazu gewinnen. Dabei sind wieder das Hoflädchen Ochsenschläger mit Obst, Gemüse und Eingemachtem vom Riedgockel, Lang Weinessig, die Ölmanufaktur Bender, die Trüffelmanufaktur, Bernd Sochers "LandschaftenSchmecken" mit seinen Sämereien alter und traditioneller Sorten sowie Tomaten und die Hape Imkerei GmbH mit Bio-Honigspezialitäten.

Neu dazugewonnen wurden die Kirsch-Manufaktur Amorella mit Produkten rund um die Sauerkirsche, der Verein Genial Regional mit handwerklich hergestellten Lebensmitteln verschiedener Produzenten der Region, Annick Hermes-Brehm mit ihrem Bäckerei-Pop-up-Store und "Dein Kakao" aus Neuleiningen. Ausgeschenkt werden zu Burgern mit feinem Saumagen der Traditionsmetzgerei Pelgen und geräucherter Forelle aus dem Odenwald Pfälzer Weine der Winzer Reichsrat von Buhl, Lichti & Astroh und Galler.

Die Geschäfte und Gastronomiebetriebe der Mittleren Hauptstraße, wie die Patisserie Mendel haben an beiden Tagen geöffnet. Im Rahmenprogramm gibt es wieder einen Workshop zum Thema Fermentieren, die GUB-Gesellschaft für Umweltbildung bietet an einem der Tage wieder einen Mitmach- und Aktionsstand für Kinder an. Weitere Programmpunkte sind in Planung.

Info: Weitere Informationen gibt es bei Jasmine Letschnig: rhein-neckar@slowfood.de