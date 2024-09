Weinheim. (RNZ) Zwei Tage volles Programm unter den zwei Burgen – beim Weinheimer Herbst am kommenden Wochenende, 14. und 15. September, sind die Flaneure zum Shoppen, Schauen und Genießen eingeladen. "Wir freuen uns auf dieses Erlebniswochenende und denken, dass wir ein äußerst vielfältiges und attraktives Programm zusammengestellt haben", teilt der Verein "Lebendiges Weinheim" mit.

Der Vorstand der Interessenvertretung der aktiven Einzelhändler organisiert den Weinheimer Herbst mit dem städtischen Amt für Kommunikation, Kultur, Tourismus und Wirtschaft.

Bereits am Samstag, 14. September, werden die ersten Kunsthandwerker und Marktbeschicker ihre Stände in der Hauptstraße aufbauen. Selbiges gilt für den Slow-Food-Produzentenmarkt, der zum mittlerweile dritten Mal in das Programm des Weinheimer Herbsts eingebunden wird.

Ebenfalls samstags wird vor der Weinheim-Galerie das Dürreplatzfest gefeiert – mit einem Programm von satten zehn Stunden Livemusik. Shopping-Spaß mit Automeile und Kinderprogramm soll dann der Sonntag, 15. September, bringen: Von 13 bis 18 Uhr öffnen die aktiven Einzelhändler ihre Geschäfte und bieten Aktionen.

Die dann gesperrte Bahnhofstraße wird zur Automeile, auf der Autohäuser aus der Region den Bürgern ihre neuesten Modelle präsentieren.

Falkner zeigen ihre Greifvögel

Neben den Angeboten der über 30 Stand-Beschicker in der Hauptstraße gibt es in der Mittleren Hauptstraße viel rund ums Thema Slow Food zu entdecken. Ebenfalls dabei ist der Radlerverband ADFC, der die Dürrestraße zur Fahrrad-Teststrecke umfunktioniert.

Auf dem Dürreplatz gibt es ein Live-Bühnenprogramm mit Tanzgruppen aus der Region sowie der Weinheimer Band "Exact". Ein Bestandteil des Programms ist die Siegerehrung der diesjährigen Aktion Stadtradeln, bei der die Große Kreisstadt stark abgeschnitten hat. Ein Novum ist das Kinderprogramm, das die Stadt Weinheim sonntags in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) Badische Bergstraße im Atrium in der Bahnhofstraße auf die Beine stellt.

Angeboten wird dabei ein Mitmachprogramm am Aktionsstand der VHS am Samstag, 14. September. Am Sonntag, 15. September, sind die Geo-Park-Ranger zu Gast, lassen die jungen Besucher bei einem Burgen-Quiz raten, und jedes Kind kann sich seine eigene Burg basteln. Bei der Gesellschaft für Umweltbildung (GUB) können die Kleinen zu Naturforschern werden und Experimente ausprobieren.

Eine besondere Attraktion lockt gleich an beiden Tagen: Die beiden Falkner Florian und Karsten Fath zeigen ihre Greifvögel. "Wir freuen uns auf viele Besucher aus der gesamten Region, die mit den Weinheimerinnen und Weinheimern gemeinsam ein tolles Erlebniswochenende unter unseren beiden Burgen verbringen", so Christian Mayer, der Vorsitzende des Vereins "Lebendiges Weinheim". Jetzt muss nur noch das Weinheimer "Herbst-Wetter" mitspielen, damit es zwei tolle Tage werden.