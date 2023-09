Weinheim. (RNZ) Vom Fahrradclub ADFC über das African-Art-Studio und den Amis de Cavaillon bis hin zum Zweiburgengutschein – der Weinheimer Herbst, das große Erlebnis- und Shopping-Wochenende in der Weinheimer City am Samstag und Sonntag, 9. und 10. September, ist dieses Jahr größer und umfassender denn je, heißt es in einer städtischen Mitteilung.

Die passe zu einer Einzelhandelsinitiative, die Weinheim Anfang des Jahres gemeinsam mit dem Verein Lebendiges Weinheim gestartet habe. Der Verein der organisierten Einzelhändler in der Stadt gehört zu den Veranstaltern des Weinheimer Herbstes, der nach Corona sogar gewachsen ist.

Der Slow-Food-Markt mit zahlreichen Ständen. Archivbild: Kreutzer

Das hat vor allem zwei Gründe: Weil der Handwerkermarkt, der früher an der Weinheimer Kerwe aufgebaut war, mit den Straußwirtschaften nicht mehr zusammenpasste, sind rund ein Dutzend Kunsthandwerker aus der näheren und weiteren Region nun am Weinheimer Herbst mit ihren Ständen vertreten, einige auch an beiden Tagen.

Darunter gibt es: afrikanische Körbe und Taschen, Bürsten und Besen, Holzspielzeug, Magnete und Windspiele aus Ton, Schmuck, Mineralien, Handgemachtes aus Olivenholz, Naturkosmetik, gedrechselte Holzschalen und anderes Kunsthandwerk.

Zum anderen gehört seit dem vergangenen Jahr ein Slow-Food-Markt in der Mittleren Hauptstraße zum Weinheimer Herbst, ebenfalls an beiden Tagen. Wesentlich unterstützt wird die Stadt als Veranstalter des Slow-Food-Marktes von der Weinheimer Gastronomie-Expertin Jasmine Letschnig, die zum Team der Slow-Food-Gruppe Rhein-Neckar gehört.

Dort gibt es nachhaltige und überwiegend regionale Produkte zu erwerben und teilweise auch zu verkosten. Vertreten sind zum Beispiel das Hoflädchen Ochsenschläger, die Betriebe Weinessig Lang und die Ölmanufaktur Bender, die Trüffelmanufaktur sowie Bäckerei Brehm, Amorella Kirsch und andere. Die Gesellschaft für Umweltbildung mit Sitz in Weinheim kümmert sich mit einem Erlebnisstand um die Kinder.

Das Herzstück des Weinheimer Herbstes ist natürlich der verkaufsoffene Erlebnissonntag am 10. September, von 13 bis 18 Uhr. Die Einzelhändler zwischen Marktplatz, Bahnhofstraße und Mittlerer Hauptstraße, im Karlsberg-Carree und der Weinheim-Galerie bieten Aktionen und Angebote.

Einige Geschäfte verbinden das Wochenende mit Jubiläen: Optik Riede in der Bahnhofstraße feiert das 60-jährige Bestehen, das Näh- und Wollgeschäft "Die Nadel" in der Grabengasse wird 30. Modegeschäfte stellen ihre Herbst-/Winter-Kollektionen vor, andere geben großzügig Prozente.

Auch das Einrichtungshaus Micasa im Birkenauer Tal hat geöffnet; Sport 65 aus dem Drei-Glocken-Center eröffnet am Sonntag extra einen großen Verkaufsstand in der Bahnhofstraße. Dort stellen auch die Weinheimer Autohändler ihre neuesten Modelle aus; darunter zahlreiche Elektrofahrzeuge.

Und vor der Tourist-Info kann man am Stand des Vereins Zweiburgengutschein und des Stadtmarketings mit einem Guthaben aufgeladene Zweiburgengutscheine gewinnen (und natürlich auch kaufen). Über 60 Geschäfte beteiligen sich mittlerweile an diesem Einzelhandelsprojekt. Auf dem Marktplatz übrigens bieten die Wirte, was Küche und Keller zum Thema "Herbst" hergibt.

Auftakt des Weinheimer Herbstes ist wie immer das Dürreplatzfest am Samstag, 9. September, ab 11 Uhr, dessen Veranstalter wieder der Stadtjugendring ist. Ein Klassiker ist abends die Band "Sweat", diesmal mit Marion La Marche sowie Rino Galiano aus Mannheim.

Durch die Unterstützung zahlreicher Firmen können zehn Stunden Livemusik ohne Eintritt angeboten werden. Zusätzlich wird diesmal eine Graffiti-Aktion am Dürreplatz-Parkhaus organisiert. Die Bewirtung übernehmen wieder die Woinemer Hausbrauerei, das Weingut Raffl und Heiner Pflästerer.

Einheizer vor "Sweat" (ab etwa 18 Uhr) sind wieder "Exact" – in Weinheim und der Region bekannt mit Gutem-Laune-Sound (unter anderem von der Hemsbacher Kerwe), aber auch unter Palmen, denn die junge Truppe von der Bergstraße ist in Urlaubsclubs gut gebucht. "Exact" ist beim Dürreplatzfest ebenso bereits bühnenerfahren wie "The Paraberries" (ab circa 16 Uhr). Spannend wird es beim Comeback der Band "Bonanza Jackson". Ihr Auftritt ist für 14.30 Uhr geplant.

Das Dürreplatzfest mit reichlich Musik und guter Stimmung. Archivbild: Kreutzer

Den Auftakt bilden zwei Newcomer-Formationen, die man mit Spannung erstmals beim Dürreplatzfest erwartet. "Tunesday" heißt das Duo, bestehend aus Simon Gropp an der Gitarre und Kai Ibkendanz, dessen Stimme man unbedingt gehört haben muss. "Tunesday" steht ab etwa 14.30 Uhr auf der Bühne. Und ganz interessant ist diese Formation, die ab 11.30 Uhr startet: "The Fireflies", unter diesem Namen und dieser Besetzung ganz neu in der Szene, aber auf ihre Art allesamt Profis, denn sie sind tatsächlich alle ausgebildete Musiktherapeuten von der SRH-Hochschule Heidelberg.

Auch am Sonntag ist der Dürreplatz ein Veranstaltungszentrum des Weinheimer Herbstes. Ab 11 Uhr treten Tanzgruppen auf, um 13 Uhr findet eine Modenschau statt – und ab 15 Uhr ist es wieder die junge Weinheimer Band "Exact", die Partystimmung verbreitet, bis zum 18 Uhr die Geschäfte schließen. Dann erst kann der Herbst wirklich kommen.

Info: Weitere Informationen zum Programm und dem Verein Lebendiges Weinheim finden sich unter www.lebendiges-weinheim.de und unter www.weinheim.de.