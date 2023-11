Weinheim. (web) Die zuletzt in die Kritik geratene Gesamtleiterin des Dietrich-Bonhoeffer-Schulverbunds wird ihren Posten in Weinheim aufgeben. Das erklärte sie am Freitag in einer Mitteilung an die Medien. Damit wolle sie den Weg für die weitere Entwicklung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule frei machen. Diese Entscheidung habe sie nach intensiven Gesprächen und Beratungen mit Verantwortlichen des Regierungspräsidiums Karlsruhe bereits im Laufe der letzten Woche getroffen.

Im Schulverbund – und dort insbesondere in dem von der Direktorin persönlich geführten Bonhoeffer-Gymnasium – waren die lang anhaltenden Querelen zwischen Schulleitung, Schülern und Eltern zuletzt eskaliert. Der Konflikt hatte sich verstärkt, weil ein beliebter Verbindungslehrer an eine andere Schule abgeordnet werden soll. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hatte trotz Protestaktionen der Schüler an der Abberufung des Lehrers festgehalten. Damit war für die Elternvertreter offenbar das Maß voll.

OB Manuel Just griff am Donnerstag ein. Er legte der Direktorin öffentlich nahe, einen Versetzungsantrag zu stellen. Andernfalls müsse sie sich im Gemeinderat der Stadt Weinheim erklären. Dieses Vorgehen kritisiert die Schulleiterin mit deutlichen Worten. "Geplant war es, dass ich Anfang nächster Woche zunächst intern dem Kollegium meine Entscheidung mitteile." Das Regierungspräsidium sollte dann die weiteren Beteiligten in der Schulgemeinschaft und die Öffentlichkeit informieren.

"Ich bedauere es sehr, dass durch die unabgestimmte Pressemitteilung des OBs die Kommunikation nun zunächst über die Medien erfolgen muss." Auch menschlich sei sie tief enttäuscht, dass sie in dieser Weise von Seiten der Stadt öffentlich vorgeführt werde und man ihr die Möglichkeit nehme, ihren Schritt geordnet zu gehen. "Leider habe ich hier den Eindruck, dass Herrn Just das Fischen nach Wählerstimmen wichtiger ist als der anständige Umgang mit Menschen."

Sobald das Regierungspräsidium zu einem runden Tisch mit allen Beteiligten und einem anschließenden Pressegespräch einlädt, wolle auch sie sich den Fragen der Medien stellen.

Oberbürgermeister Just begrüßte in einer Stellungnahme den Schritt der Schulleiterin. Ihre Kritik weist die Stadt Weinheim indes vehement zurück. Die Schulleiterin habe Justs Stellungnahme vom Donnerstag mehrere Stunden vor den Medien erhalten. Wenn zu diesem Zeitpunkt schon eine Entscheidung zum "Rücktritt" gefallen wäre, hätte die Direktorin dies an die Stadt zurückmelden können. Zumal Just und die Schulleiterin zuvor schon lange telefoniert hätten.

"Es ist schade, dass sie selbst in diesem Moment noch mit unsachlichen Unterstellungen reagiert", sagt der städtische Pressesprecher Roland Kern. Man wolle ihr nun aber nicht weiter schaden.