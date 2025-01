Von Philipp Weber

Weinheim. Ein Bewohner eines Mehrparteienhauses in Hohensachsen hat am Dienstag einen Notruf abgesetzt – und das aus gutem Grund: In der Talstraße war ein Baum umgestürzt, auf das Haus gefallen und hatte den Mann in seiner Wohnung eingeschlossen. Dies war offenbar die Folge einer heftigen Windböe, die die Freiwillige Feuerwehr Weinheim gegen 12 Uhr gleich an mehreren Stellen auf den Plan rief.

> Befreiungsaktion in Hohensachsen: Nach Angaben von Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach rückten Kräfte der Wehrabteilung Lützelsachsen-Hohensachsen zu dem Eingeschlossenen aus. Die Brandschützer bearbeiteten den umgestürzten Baum mit Kettensägen und konnten ihn schließlich beseitigen. Außerdem verschalten sie eine beschädigte Fensterscheibe, sodass sich der Bewohner in Ruhe nach einer Fachfirma umsehen konnte. Der Sturz des Baums hatte außerdem ein Auto beschädigt, das die Einsatzkräfte ebenfalls von den Trümmern befreiten. Die Talstraße war rund eineinhalb Stunden lang gesperrt.

Sturmschaden in Hohensachsen: Hier musste ein Eingeschlossener befreit werden. Foto: FFW

> Mit Kran und Drehleiter auf die gesperrte Bundesstraße B3: Ein ähnlich gelagerter Fall in der Ludwigstraße, die den Weinheimer Hauptbahnhof mit der Bundesstraße 3 (Bergstraße) verbindet, dürfte noch mehr Aufmerksamkeit erregt haben. Auch hier hatte die Windböe einen Baum zu Fall gebracht und ein Anwesen in Mitleidenschaft gezogen. Der Einsatzleiter der Feuerwehr wiederum fällte die Entscheidung, den Kran der Berufsfeuerwehr Mannheim hinzuzuziehen. Dieser sollte den Baum mittels einer Bandschlinge sichern und auf diese Weise ein weiteres Verrutschen verhindern. Die Kräfte platzierten auch die Drehleiter der Weinheimer Feuerwehr vor der Einsatzstelle. Aus dem Korb des Fahrzeugs heraus entfernten sie einzelne Äste, um das Gesamtgewicht des Baums in Schräglage zu verringern.

Dank dieser Bemühungen konnte das entwurzelte Gewächs letztlich sicher zu Boden gebracht werden. Während die Feuerwehrleute ihre Arbeit machten, war die Bundesstraße gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet, was nach Angaben eines Polizeisprechers vor allem Sache des kommunalen Vollzugsdiensts war. So rollte der Verkehr ein kurzes Stück nicht über die Bundesstraße, sondern die Friedrichstraße hinauf, um am Heisenberg-Gymnasium in die Bismarckstraße abzubiegen und an der Volksbank den Weg auf die Bahnhofstraße und wieder hinunter zum Postknoten zu finden.

Personen kamen bei dem Einsatz in der Innenstadt nicht zu Schaden. Das betroffene Gebäude trug Schäden davon. Abgesehen davon kam es zu keinen weiteren Sachschäden.

> Eine Drehleiter war eine zu wenig: Ausgerechnet in der Zeit, in der die Weinheimer Drehleiter im Einsatz war, ging in der Gemeinschaftsunterkunft in der Freiburger Straße der Brandmeldealarm los. Daher sprang die Feuerwehr Hemsbach ein. Dieser Einsatz war indes schnell vorbei: Als die ersten Kräfte die Unterkunft erkundeten, war die Ursache des Alarms rasch gefunden: angebranntes Essen. Die Feuerwehr lüftete die betroffenen Räume. Dann übernahmen die Polizei und die Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts.

> Dank an alle Helfer: "Die Feuerwehr Weinheim bedankt sich bei allen eingesetzten Kräften für die Unterstützung und ihren schnellen und professionellen Einsatz", so Kommandant Mittelbach abschließend. Auch auf der Facebook-Seite der Wehr feierten viele die Helfer mit einem fetten "Daumen hoch".

Update: Dienstag, 7. Januar 2025, 20.10 Uhr

Weinheim. (pri/RNZ) Nach ersten Informationen stürzte am Dienstagmittag, gegen 12 Uhr, ein Baum auf ein Wohnhaus in der Bergstraße in Weinheim, nachdem ein kurzer Regenschauer mit Sturm über die Region gezogen war.

Die Feuerwehr ist aktuell noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt und wird von der Berufsfeuerwehr Mannheim unterstützt. Es entstand ein Sachschaden am Haus. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Die Bundesstraße B3 ist in diesem Bereich gesperrt.