Weinheim. (RNZ) Nach den Modernisierungsarbeiten der Deutschen Bahn kam es auf der Weschnitztal-Bahn zu technischen Störungen. Diese sind nun behoben, sodass die Züge wieder planmäßig rollen. Der zusätzliche Busverkehr zwischen Weinheim und Fürth wird daher ab Mittwoch, 13. Dezember, eingestellt. Zuvor war an den Gleisen und Signalen gearbeitet worden, daher wurde die Strecke vom 20. Juli bis 29. Oktober gesperrt. Nach Inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerks gab es Schwierigkeiten, aber auch Störungen an den beiden Weichen in Birkenau und Rimbach, die nun behoben sind.

Auf Drängen des Landkreises Bergstraße und des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) stellte die Bahn seit dem 24. November zusätzliche Busse im Schülerverkehr morgens und nachmittags bereit. Der Geschäftsführer des VRN, Michael Winnes, erklärte dazu: "Die Bahn hat zugesichert, nach Abschluss der Baumaßnahmen nun wieder einen stabilen Betrieb garantieren zu können. Ich hoffe, dass sie nun dieses Versprechen auch einlöst. Ansonsten müssten wir uns ernsthaft Gedanken darüber machen, ob das Bundesunternehmen noch zuverlässig genug ist, um ihm eine solch kritische Infrastruktur anvertrauen zu können. Die Menschen im Odenwald brauchen ein verlässliches Verkehrsangebot auf der Schiene."