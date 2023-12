Von Philipp Weber

Weinheim. Meistens stehen die kontroversen Punkte am Anfang der Tagesordnung. Doch in der letzten öffentlichen Sitzung des Weinheimer Gemeinderats 2023 verhielt es sich andersherum: Als am Ende die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens bei der Feuerwehr anstand, entspann sich ein Disput zwischen der Verwaltung auf der einen und einem Gutteil der Fraktionen und Einzelstadträte auf der anderen Seite.

Konkret ging es um einen Opel Mokka. Das knallrote Auto wird in der Regel von einem der Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten Bernd Meyer genutzt. Es ist eine Art Dienstwagen, der im Zuge der Rufbereitschaft für die Einsatzleitung gebraucht wird. Neben Bodenfreiheit und Allradantrieb – man denke nur an die Waldbrandgefahren im Sommer – benötigt so ein Wagen Sonderausstattungen im Kommunikationsbereich. Der Mokka, der nun ersetzt werden sollte, ist seit 2015 im Einsatz. Er hat 120.000 Kilometer auf dem Buckel. Da nach Angaben eines großen Opelhändlers mehrere Verschleißteile ausgetauscht werden müssen, würde die Reparatur 6000 Euro kosten. Da der Restwert des Wagens nur 1000 bis 2000 Euro höher liegt, empfahl der Händler Feuerwehrkommandant Meyer die Beschaffung eines anderen Fahrzeugs. Fündig wurde man bei einem Händler im Osten Nordrhein-Westfalens. Der hat einen drei Jahre alten Audi Q 3 mit passender Ausrüstung auf Lager. Kostenpunkt: 48.200 Euro.

Es erschließe sich nicht, warum man in einem großstädtisch geprägten Einsatzgebiet derart hohe Anforderungen stelle. Und angesichts des bevorstehenden Abgangs von Feuerwehrkommandant Meyer und der damit verbundenen Vakanz in der Feuerwehrführung hätte man auch Zeit, sich zumindest übergangsweise eine günstigere Lösung zu überlegen, so Matthias Meder (Grüne). Monika Springer (Freie Wähler) stieß sich ebenso an der eher knappen und zu Spekulationen einladenden Beschlussvorlage wie Heiko Fändrich (CDU). Acht Jahre und 120.000 Kilometer, dazu erst die kürzlich erfolgte Neubereifung – und dann soll plötzlich Schluss sein und eine Ersatzbeschaffung her? Karl Bär (FDP), im Hauptberuf Landwirt und Spediteur, zeigte sich sowohl in der Sitzung als auch später im Gespräch mit der RNZ "sehr unzufrieden". Verschleißteile von Autos müssten nach einer gewissen Lebensdauer nun mal ausgetauscht werden. Das lasse sich machen, dann habe man einige Jahre Ruhe und komme doch günstiger weg als beim Kauf eines Ersatzfahrzeugs, war er sich mit Susanne Tröscher, Thomas Ott und Matthias Hördt einig. "Das weiß jeder, der nicht ganz auf ein Auto verzichtet oder auf Leasing-Lösungen zurückgreift", so Bär zur RNZ. Außerdem gelte es, nach der Diagnose eines Autohändlers stets die Meinung eines weiteren Experten einzuholen.

Rudolf Large (SPD) und Carsten Labudda (Die Linke) verwiesen auf eigene Recherchen, die eine Unterstützung der Feuerwehr nahelegten: "Man sollte sich vielleicht erst einmal mit den Anforderungen vor Ort vertraut machen, ehe man sich äußert", so Large. Labudda wies ebenso wie Meyer auf den engen Markt für Wehrfahrzeuge hin. Letztlich stimmte eine Mehrheit von 19 Stadträten für den Q 3. Der Grund: Da das Beschaffungsverfahren läuft, könnte die Stadt gegenüber dem Händler in Ostwestfalen schadensersatzpflichtig werden, wenn man noch ablehnt. Zwar stand damit die Frage im Raum, warum überhaupt abgestimmt wird, aber letztlich blieb Just eine Niederlage erspart. Bär ist sauer: "Wenn der Markt so eng ist, hätte der Händler aus Westfalen einen anderen Abnehmer gefunden, und wir hätten da nicht viel zahlen müssen."