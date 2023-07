Von Philipp Weber

Weinheim. Können die Kräfte von Feuerwehren und Rettungsdiensten noch ihre Arbeit machen, ohne von renitenten Mitbürgern angepöbelt oder gar tätlich angegriffen zu werden? Diese Diskussion war bereits Juni 2022 in Weinheim entbrannt, als ein Mann nach einem Löscheinsatz aggressiv wurde und einen Feuerwehrmann verletzte. Diese Woche kochte das Thema erneut hoch, weil ein Bürger die Brandschützer bedrängt, beleidigt und am Löschen gehindert haben soll.

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim will künftig aktiver mit der Debatte umgehen, und auch dem Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands im Rhein-Neckar-Kreis fällt das eine oder andere zu der Thematik ein.

> Was passiert ist: Die Weinheimer Feuerwehrabteilungen hatten am vergangenen Dienstag viel zu tun: Im Westen der Stadt ist in einer Gemeinschaftsunterkunft ein Raum in Brand geraten. Es sind noch Menschen im Gebäude. Trockenheit und Windstöße fordern die Einsatzkräfte aber auch draußen heraus: So eilen einige von ihnen in die Wintergasse nach Lützelsachsen.

Auf einem Grundstück brennt die Wiese, die Flammen drohen, auf ein Gebüsch und eine Fassade überzugreifen. Eindeutig ein Schadensfeuer. Doch ein Mann, der sich am Ort des Geschehens befindet und hier Abfälle verbrannt haben soll, ist anderer Auffassung. "Er meinte, dass er die Lage allein unter Kontrolle habe, und wollte die Feuerwehr deshalb aufhalten", berichtet Feuerwehrsprecher Ralf Mittelbach, der erst später von dem Vorfall erfährt.

Normalerweise versuche man in solchen Fällen, die Eskalation zu vermeiden. Doch der Mann beleidigt und bedrängt die Feuerwehrleute, während der Brand eigentlich ein konzentriertes Einschreiten der Kräfte erforderlich macht. Diese holen schließlich die Polizei. Als der Streifenwagen ankommt und zwei Beamte aussteigen, beruhigt sich die Lage allmählich. Der Mann diskutiert weiter, aber mit der Polizei.

> Wie die Weinheimer Feuerwehr reagiert: "Ich will diesen einen Vorfall nicht überbewerten", sagt Feuerwehrsprecher Mittelbach im RNZ-Gespräch. Aber insgesamt stehe man schon vor der Frage, wie es um die Thematik "Gewalt gegen Einsatzkräfte" bestellt ist. Auch weil sich Medien und Politik erkundigen. Die Feuerwehr habe nun vor, ein Meldeverfahren einzuführen, das Vorkommnisse wie das in Lützelsachsen klar erfasst.

"Natürlich spüren wir gewisse gesellschaftliche Tendenzen", sagt Mittelbach. Aber man wolle objektive Zahlen. Und nicht nur das: Die Feuerwehrverantwortlichen möchten auch, dass es einfacher wird, Grenzen zu setzen – und dass Vorfälle wie der am Dienstag eine Anzeige zur Folge haben. Dabei sei das neue Meldesystem nur der erste Baustein. Weitere Maßnahmen können folgen.

> Wie der Kreisfeuerwehrverband die Dinge sieht: "Verbale Spitzen und Pöbeleien kommen vor, werden aber kaum erfasst", sagt Silvio Schädel, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands im Rhein-Neckar-Kreis: "Man nimmt es hin, dass man sich das eine oder andere anhören muss." Für die Schritte, die die Weinheimer Feuerwehr nun einleitet, hat er Verständnis. "Wenn dort eine Abfrage beginnt, könnte ich mir das durchaus auch in einem größeren Rahmen vorstellen", sagt er. Auch der Kreisverband ist nicht untätig. Seit Anfang Mai läuft die Kampagne "Hundert12. Deine Heimat. Deine Feuerwehr", die die Helfer auf einer sehr persönlichen Ebene vorstellt.

> Einige grundlegende Klarstellungen: "Wir haben hier keine Berliner Verhältnisse", unterstreicht Verbandsvorsitzender Schädel. Es gebe Respektlosigkeit gegenüber Einsatzkräften, aber physische Gewalt sei im Rhein-Neckar-Kreis die große Ausnahme. Auch der Weinheimer Feuerwehrsprecher Mittelbach betont, dass man es bei Weitem nicht nur mit Renitenz oder Anspruchshaltungen zu tun habe. "Als wir neulich in Sulzbach trockene Äste beseitigt haben, brachten uns die Anwohner Sprudel, weil es sehr heiß war."

Er und Schädel finden aber, dass man sich wieder und wieder klar machen muss, dass Feuerwehren zwar kommunale Einrichtungen sind, die Feuerwehrleute selbst meist Ehrenamtliche. Im Einsatz stehen also keine Behördenvertreter, sondern Freiwillige vor den Betroffenen, Anwohnern und Autofahrern, "die nur kommen, wenn dringend geholfen werden muss", so Schädel. Denn: Der Bevölkerungsschutz in Deutschland wird zu über 90 Prozent durch ehrenamtliches Engagement getragen.