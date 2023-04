"Die Neuerungen sehen unter anderem vor, dass an neuralgischen Stellen im Viertel nicht mehrere Straußwirtschaften nebeneinander genehmigt werden, wie zum Beispiel in der Münzgasse. Auch soll es keine laute Beschallung mehr hinaus auf die Altstadtgassen geben, sondern nur noch Musik in den Straußwirtschaften", erklärt Roland Kern, Pressesprecher der Stadt. ...

> Das Gerberbachviertel und der Lärm: Es war bereits bei der letzten Zusammenkunft des Heimat- und Kerwevereins Alt-Weinheim das Aufregerthema: Anwohner im Gerberbachviertel beschwerten sich im Nachgang der boomenden Kerwe-Ausgabe von 2022 über "wummernde Bässe", "Ballermannmusik bis spät in die Nacht" sowie Unmengen an Scherben und Dreck, den das viertägige Fest im August hinterlassen habe (RNZ vom 13. März). Eine entsprechende Unterschriftenliste soll von 50 Bewohnern des Viertels unterzeichnet worden sein. Die Anwohner-Initiative ist auch im Rathaus vorstellig geworden. Die Verwaltung hat – um rechtlichen Auseinandersetzungen rund um die Kerwe vorzubeugen – hierauf ebenso reagiert wie auf Bedenken der Sicherheitskräfte.

Die Ankündigung der Verwaltung, bei der Ausrichtung der Altstadtkerwe Änderungen vornehmen zu wollen, schlägt hohe Wellen. Kritiker monieren schon, dass man eines der größten Sommerfeste der Region wegen einiger Beschwerden aus der Anwohnerschaft komplett verdrehe. Binnen Stunden ist eine Debatte entstanden, die zumindest in ihren Grundzügen an den Zoff zwischen Partygängern und Anwohnern in der Heidelberger Altstadt erinnert. Doch worum geht’s in Weinheim genau? Eine Zusammenfassung.

Von Philipp Weber

Weinheim. Eine Online-Petition mit einer vierstelligen Zahl an Unterzeichnenden, entsetzte Kommentare auf der Facebook-Seite der Stadt und ein OB, der eigens eine öffentliche Erklärung abgibt:

"Die Neuerungen sehen unter anderem vor, dass an neuralgischen Stellen im Viertel nicht mehrere Straußwirtschaften nebeneinander genehmigt werden, wie zum Beispiel in der Münzgasse. Auch soll es keine laute Beschallung mehr hinaus auf die Altstadtgassen geben, sondern nur noch Musik in den Straußwirtschaften", erklärt Roland Kern, Pressesprecher der Stadt.

> Weitere Veränderungen auf dem Marktplatz: Neben dem Gerberbachviertel gilt der Marktplatz als eine der Attraktionen der Kerwe. Und auch hier soll nicht alles beim Alten bleiben. Die Marktplatzwirte fassen konzeptionelle Veränderungen ins Auge, die im Vergleich zum bisherigen Partybetrieb vor einigen Restaurants etwas gediegener daherkommen. Die Rede ist von einer "Genussmeile", von einem "einheitlichen Beschallungskonzept" und einem "gastronomisch ansprechenden Angebot", zu dem sich Konzerte und kleine Events auf einer Bühne gesellen. Die Interessengemeinschaft Historischer Marktplatz, in der sich Wirte und Händler zusammengeschlossen haben, erörtere besondere Programmpunkte wie etwa eine Lasershow zum Abschluss, teilt die Stadt mit.

> Die Onlinepetition und ihr Initiator: "Ich wäre schon zufrieden gewesen, wenn nur 51 Unterschriften von Kerwe-Freunden zusammengekommen wären", sagt Marcel Gräber. Der 25-jährige Hemsbacher, der in Weinheim aufgewachsen ist, hatte zunächst gar nicht an eine Online-Petition gedacht. "Aber dann habe ich mehr und mehr Menschen registriert, die von den Ankündigungen der Stadt genauso kalt erwischt worden sind wie ich. Da wollte ich den Anwohnern Unterschriften von Menschen entgegenhalten, denen die Kerwe wichtig ist." Er könne die rechtlichen Bedenken der Stadt ja nachvollziehen, sagt er: "Aber sie unternimmt hier sehr krasse Schritte, ohne die Beteiligten vorher an einen Tisch zu holen und den Kompromiss zu suchen." Dass auf einem Fest viele Menschen zusammenkommen, sei an sich ja kein Problem.

Und die große Stärke der Weinheimer Kerwe sei doch gerade deren Vielfalt, findet er – und ist damit nicht allein: Denn in der Tat ist Weinheims Fest der Feste schon jetzt ein durchaus gelungener Mix aus eher gediegenen Formaten wie der "Nacht der tausend Lichter" im Schlosspark, Klassikern wie der "Hutplatzkerwe" und Party-Hotspots wie dem in der Münzgasse. Partymucke gehöre dort seit jeher dazu, so Gräber. Zumindest er habe es als Jugendlicher nie anders erlebt. Das sehen Tausende Kerwe-Fans offenbar wie er. Im Grunde ist es, als wenn einer ins Internet gebrüllt hätte "Wem ist die Kerwe?", und es zurückschallt "Unser!". Dabei hat Gräber – auf der Kerwe zuletzt selbst als DJ für Elektromusik auf dem Marktplatz aktiv – gar nicht brüllen wollen. "Ich will niemanden in irgend eine Ecke stellen, und bin jederzeit bereit, zu reden."

> Die Erklärung von OB Manuel Just: Der Oberbürgermeister kündigte am Dienstag persönlich an, zwischen den Anwohnern und den Betreibern der Straußwirtschaften vermitteln zu wollen. "Zunächst möchten wir noch mal klarstellen, dass uns die Weinheimer Kerwe mit ihrer ganzen Tradition und ihrer Strahlkraft in die Region hinaus sehr am Herzen liegt", erklärte der Verwaltungschef. Gerade, um die Kerwe zu sichern und zu bewahren, müsse die Stadt jedoch Formate entwickeln, die den gesellschaftlichen Konsens ermöglichen. "Das heißt für uns: Klagen seitens der Anwohner vermeiden, indem wir auch ihre Interessen ernstnehmen." Das Ziel sei, fröhlich und ausgelassen zu feiern und trotzdem die Rechte der Anwohner nicht außer Acht zu lassen und die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. "Dabei einen Weg der Mitte zu finden, ist unsere Aufgabe. Wir müssen uns ihr stellen. Dieser Weg ist im Moment eine Auflösung der neuralgischen Punkte und ein angepasstes Beschallungskonzept. Mehr nicht. Es ging und geht nicht um eine Absage der Kerwe, ganz im Gegenteil: um deren Sicherung."

Der bisherige Verlauf der Diskussion habe gezeigt, dass die Kerwe ein sehr emotionales Thema ist. "Die Stadt ist zwar Ordnungsbehörde. Da wir aber eine Stadtgesellschaft anstreben, in der man miteinander redet, wollen wir zunächst ein vermittelndes und zielführendes Gespräch organisieren und moderieren, um das gegenseitige Verständnis zu verbessern und möglicherweise auch langfristig Kompromisse und Lösungen zu finden." Wenn es gelinge, einen konstruktiven Austausch zu schaffen, "hatte die Aufregung vielleicht sogar etwas Gutes."