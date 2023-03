Von Julian Baum

Weinheim-Sulzbach. Weil jüngst bekannt wurde, dass mehrere Investoren von ihren Bauvorhaben in der Stadt zurückgerudert waren, ist ein weiteres Projekt zurück in die Erinnerung gerückt: der Netto-Markt, der am südlichen Eingang des Ortsteils Sulzbach entstehen soll, nahe der Bundesstraße 3.

Der Ruf nach einem Nahversorger ertönt hier schon seit