Weinheim. (cis) So viele Fahnen wie noch vor fünf Jahren waren es dieses Mal nicht. Und vielleicht waren es auch ein paar weniger Stimmen von Seiten des Publikums. Doch vielstimmig war der Tag im Schlosshof allemal.

Zum Abschluss der Kampagne "Doch Europa" standen hier 16 Chöre auf der Bühne, die sich mit ihrem Gesang, mit ihren Liedern eine Woche vor der Europawahl für ein demokratisches Europa einsetzten. "Dazu können Sie beitragen", rief Alexander Boguslawski, einer der in der Kampagne engagierten Ehrenamtlichen, die vielen Besucher des Schlosshofs zum Wählen auf.

Der Tag war von Erstem Bürgermeister Andreas Buske und Volkshochschulleiterin Cristina Ricca mit intensiven Worten zu Europa eröffnet worden. Dann gehörte die Bühne ganz den Chören, die aus dem Umland gekommen waren und von Volksliedern über Jazz bis Pop alle Genres bedienten. Wie 2019 war auch in diesem Jahr das Schlusslied der Höhepunkt: Gemeinsam mit dem Publikum wurde Beethovens "Ode an die Freude" aus der 9. Sinfonie gesungen – die Europahymne als Bekenntnis zu einem starken Europa, das in diesen Minuten zumindest musikalisch in aller Munde war.