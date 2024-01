Von Christina Schäfer

Weinheim. Die junge Frau hält ein Foto hoch. Flammen sind zu sehen. Ein Feuerwehrmann, der sie bekämpft. Ein Motiv aus der Ukraine. Aus einer der Städte, die von den Angriffen Russlands betroffen sind. Es sind viele Fotos, gehalten von vielen ukrainischen Frauen und Männern. Fotos aus verschiedenen Städten, die doch alle das Gleiche zeigen: Zerstörung, Verzweiflung und Leid.

Dazu gibt es Plakate: "Russland ist ein Terrorstaat" ist dort zu lesen, und "Helft mir! Stoppt Putin". Auf dem Boden liegt eine skizzierte Karte der Ukraine, ausgeschnitten aus Karton. Markiert sind jene Orte, die von der Bombardierung betroffen sind. Kerzen stehen auf ihren Namen. Flammen gegen das Vergessen am Mahnmal für Opfer von Krieg und Gewalt. Später werden noch Blumen abgelegt. Sie gelten allen Kriegsopfern.

Die Veranstalter nennen in ihrer Aufzählung auch Gaza und Israel. Seit dem Terror der Hamas ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine fast ganz aus den Nachrichten verschwunden. "Wir sind abgestumpft, gleichgültig, ignorant. Wir überlassen Menschen ihrem Schicksal": Zeilen aus dem Buch "Unsere Gleichgültigkeit ist das Todesurteil anderer" des ukrainischen Autors Anton Jaru, vorgelesen im Rahmen der Kundgebung, die am Samstagnachmittag an den Krieg in Europa erinnert. Jaru starb 2018. Da war noch keine Rede von Putins Überfall auf Jarus Heimat.

Dennoch: Der Krieg tobte schon damals. "Seit fast zehn Jahren ist die Ukraine der Aggression Russlands unterworfen", sagt Marianna Samokisch. Sie verweist auf die Annexion der Krim und die seitdem geführten Kämpfe im Donbass. Stella Kirgiane-Efremidou, die als Sprecherin des Bündnisses "Weinheim bleibt bunt" Worte an die 60 Demonstranten richtet, erinnert an die Opfer, an "Menschenleben, die aufgrund von Machtfantasien eines Einzelnen verloren gingen", sagt sie.

Kirgiane-Efremidou mahnt Zusammenhalt an: "So lange dieser fürchterliche Krieg tobt, so lange müssen wir alle gemeinsam noch enger zusammenrücken." Und sie konstatiert: "’Weinheim bleibt bunt’ ist heute und in Zukunft an der Seite der Ukraine und der Menschen, die dort und hier trauern."

Trauer ist an diesem Tag nur eines der Gefühle. Es gibt auch die Ohnmacht. Und die Angst. Denn die Situation in der Ukraine spitzt sich zu. In der Nacht zum 27. Dezember hatte es schwere Angriffe gegeben. Auch in der Neujahrsnacht. Seitdem intensiviert Russland die Angriffe. Auch in der Nacht zum Samstag. Er habe, so sagt der Dichter Mykhailo Nesvydomskyi, kaum geschlafen.

Nesvydomskyi ist über einen Laptop zugeschaltet, zitiert eines seiner Gedichte. Es ist während der Besetzung Butschas entstanden. Der Dichter hat sie miterlebt. "Glücklich ist nur der, der den Krieg nie gesehen hat, der die Raketen nie gehört hat", übersetzt Samokisch sinngemäß, und weiter: "Glücklich ist nur der, der nicht über Nacht ergraute." Nesvydomskyi beendet seine Botschaft mit einem Appell: "Haltet durch. Es lohnt sich!"

Dass sie nicht aufgeben werden, daran lassen die am Mahnmal versammelten Ukrainerinnen und Ukrainer keinen Zweifel. Sie halten die Nationalflagge. Auch die Frau, die das Bild der Flammen hält, hat eine Kleinausgabe der Flagge in ihrer anderen Hand. Seit einer Stunde hält sie beides. Handschuhe hat sie keine an, die Finger sind kaltgefroren. Ein Schmerz, der kaum Bedeutung hat im Gegensatz zu den Tränen in ihren Augen. Nicht nur in ihren.

Tränen fließen auch, als die Kerzen entzündet werden und dazu Musik des ukrainischen Komponisten Myroslaw Skoryk spielt. Es sei ein Lied, das in der Ukraine derzeit populär sei, sagt Samokisch. Sie bezeichnet es als "Seele des Landes". Tränen gibt es aber nicht nur auf der ukrainischen Seite.

"Wir schämen uns gerade für unsere Stadt", sagt ein Weinheimer Besucher – und seine Augen sind gerötet. Es ist nur gut ein Dutzend gekommen zu dieser Aktion, die deutschlandweit stattfindet – auch in Mannheim und Heidelberg. Vielleicht vergisst man schon? Vielleicht war aber alles zu kurzfristig.

Erst am Donnerstag kam die Einladung zur Kundgebung. Geht es nach Grünen-Gemeinderätin Elisabeth Kramer wird die Botschaft trotz geringer Resonanz nicht verloren gehen: "Die, die hier sind, nehmen es ernst und werden weitertragen, dass wir die Ukraine nicht vergessen dürfen."

Das Nicht-Vergessen – es war für Mykhailo Nesvydomskyi der Grund, trotz der Angriffsnacht seine Worte zu sprechen: "Es ist wichtig, dass man hört, was hier passiert." Zugleich geht es angesichts der Angriffsvehemenz um weitere Unterstützung, wie Marianne Samokisch am Ende sagt: "Es geht um Taurus, Drohnen und andere wichtige Waffen."

Und um weitere Sanktionen gegen Russland und das Geld seiner Eliten. Nicht nur, um die Ukraine zu stützen, sondern auch weiteren MachtIdeen Putins zu begegnen. Denn was kommt nach der Ukraine? Marianne Samokisch ist in Litauen geboren. Hat sie Angst, dass das Land im Baltikum das nächste Ziel sein könnte? Die Antwort kommt sofort: "Wenn die Ukraine heute fällt, ja."