Weinheim. (web) Wovon der Mensch nie lassen kann, sind seine Leidenschaften. Und die Leidenschaft von Rolf Schmidlin war die Musik. Ob als junger Mann in der Rolle des Band-Keyboarders, als Vorstand in Muddy’s Club oder bis zuletzt in dem von ihm mitgegründeten Beat Club Weinheim: Auch überregional fiel der Name Schmidlin jahrzehntelang in Zusammenhang mit Musik. Nun ist der letzte Ton

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote