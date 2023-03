Von Volker Knab

Weinheim. "Das Musikprogramm an der Schule ist fantastisch", lobte Thorsten Hagemayer am Tag der offenen Tür das Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) in Weinheim. Der Vater eines Fünftklässlers verfolgte gerade in der Aula den vom Publikum gefeierten ersten Auftritt der Unterstufen-Band. Bei der Präsentation der Arbeit am WHG übernahmen oft Schüler die