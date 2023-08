Weinheim. (RNZ) Das kurze, aber heftige Gewitter über Weinheim führte zu zahlreichen Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr. Das teilte diese mit. Mehrere Straßenzüge wurden geflutet, zudem liefen einige Keller voll.

Besonders betroffen waren die Bereiche der Burggasse, Zimmerbach und die Müllheimer Talstraße, in denen das Wasser die steilen Straßen hinab. Gemeinsam mit dem Bauhof beseitigte die Feuerwehr Äste, Blätter, Schlamm und Steine aus den betroffenen Straßenzügen.

Auch die Unterführung am Suezkanalweg schaffte die Wassermassen nicht gleich und so stieg auch hier das Wasser schnell an. Daher musste die Unterführung zeitweise gesperrt werden, bis das Wasser wieder ablaufen konnte. Ähnlich auch an der Bergstraße Höhe Nördliche Hauptstraße, wo die Kanalisation das Wasser nicht schnell genug aufnehmen konnte und Kanaldeckel ausspülte. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr hatten die Polizeibeamten des Reviers Weinheim dieser aber schon wieder eingesetzt.

Auch Keller und Kellerwohnungen in Sulzbach waren betroffen und mussten trockengelegt werden. Die erste Meldung ging um kurz vor 14 Uhr bei der Feuerwehr ein, den Abschluss der Starkregeneinsätze konnte die Feuerwehr gegen 18 Uhr erklären.