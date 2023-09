Von Meike Paul

Weinheim. Mit dem Rucksack auf dem Rücken, festem Schuhwerk und in Funktionskleidung einfach losstapfen, tief einatmen und den Alltag vergessen: Weinheim wird zum Wanderparadies. Dazu hat die Stadt gemeinsam mit dem Naturpark Neckar-Odenwald neue Rundwanderwege konzipiert, die jetzt feierlich eingeweiht werden konnten.

Oberbürgermeister Manuel Just hatte zum Probewandern in den nördlichen Ortsteil Sulzbach geladen – denn künftig soll die ganze Gemarkung zu Fuß erschlossen werden. Von Oberflockenbach im Odenwald, über die stadtnahen Wälder bis hin nach Sulzbach. Wie man es aus dem Odenwald kennt, sind die Wege rund um die Kernstadt Weinheim nun mit dem Anfangsbuchstaben der Stadt unverwechselbar gekennzeichnet. "W" wie Weinheim oder eben "Wanderparadies".

Dazu hat die Stadt auch eine neue Internetseite freigeschaltet, sie heißt trefflich "Weinheimer Wege" und führt die Rundwanderwege genauso wie die Geopark-Wege und weitere bekannte Wanderwege auf Weinheimer Gemarkung auf. Darunter auch "Barrierefrei durch den Exotenwald" sowie die beiden Themenwege, den Ingrid-Noll-Pfad und den Grüffelo-Pfad.

Der "W2" beispielsweise führt durch den Exotenwald, durch das Müllheimer Tal, auf der anderen Seite hinauf zu den Burgen und von dort wieder zurück über den Marktplatz zum Schlosspark. Der "W2" heißt auch "Rund um das Müllheimer Tal". Dass Wanderer heute oftmals andere Ansprüche an Wegequalität und Wegebeschaffenheit haben, ist nichts Neues. Dass sie aber vor allem digital greifbar sein müssen, das ist neu. Wie beispielsweise Gisela Beer, die Vorsitzende des Odenwaldclubs (OWK) Hirschberg-Leutershausen, im Gespräch mit der RNZ erklärte, brauche es heute keinen Verein und erst recht keinen Wanderwart mehr. "Die Leute schauen sich ihre Routenführung einfach auf dem Smartphone an", so die OWK-Chefin.

Der digitale Auftritt der Weinheimer Wege wurde von Thomas Fischer von der Rathaus-Pressestelle erarbeitet. Die Seite weist auch eine Verknüpfung zur Online-Wander-Plattform "Komoot" auf. "Das Wandern soll heute noch mehr durch eine abwechslungsreiche Landschaft führen, aber auch zu Highlights", beschreibt Naturschutzexperte Roland Robra, der für die Stadt Weinheim gemeinsam mit Raffael Lutz vom Naturpark wesentlich an der Konzeption der Wege gearbeitet hat. Weitere Akteure der Stadt waren Antje Beckmann aus der Grünflächenabteilung sowie Maria Zimmermann, Roland Kern und Thomas Fischer aus dem Amt für Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit.

Wie Oberbürgermeister Just nun betonte, seien die neuen Weinheim-Wege durchaus als Gemeinschaftsprojekt zu verstehen. Die ersten Ideen wurden im Rahmen einer Tourismuskonzeption schon im Jahr 2020 entwickelt; dabei waren auch Vertreter von Gastronomie und Hotellerie sowie von Natur-Organisationen eingebunden. Wer in der Region wandert, den erwartet ein Komplettpaket an Kulturerlebnissen, Sehenswürdigkeiten und Kulinarik.

Abgelaufen werden Parks, Gärten und Wälder. Die Ausweisung der neuen Wege ist von einem ehrenamtlichen Team umgesetzt worden. Dazu gehört auch Weinheims ehemaliger Erster Bürgermeister und Wanderer, Torsten Fetzner. Für nahezu jede Fitness und jede Interessenslage ist etwas dabei.

Während die drei neuen W-Wege, also "W1 – Historisches Weinheim", rund acht Kilometer, "W2 – Rund ums Müllheimer Tal", rund drei Kilometer und "W3 – Lützelsachsener Weg" rund 3,4 Kilometer, am Schlosspark starten und ankommen, sind weitere Rundwanderwege entstanden, die jeweils an Wanderparkplätzen beginnen und münden. Dort sind überall neue Wandertafeln angebracht worden. Die neuen Rundwanderwege in und um Weinheim sind bereits in den aktuellen Ausgaben der Wanderkarten 8 (Bergstraße-Weschnitztal) und 12 (Heidelberg-Neckar-Odenwald) zu finden.

Info: Weitere Informationen unter www.weinheimerwege.de (von dort auf Komoot) sowie auf www.geo-naturpark.net/erleben/wanderkarten.