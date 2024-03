Von Philipp Weber

Weinheim. OB Manuel Just packte das Thema mit viel Selbstbewusstsein an: Zwar könne man nicht jeden letzten Interessenten in seiner Wunscheinrichtung oder in der Ganztagsbetreuung unterbringen, "aber jedes Kind bekommt einen Platz".

Der Gemeinderat hatte vergangene Woche über die Bedarfsplanung bei der Kinderbetreuung für das Kindergartenjahr