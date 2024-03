Weinheim. (RNZ) Der Sommer beginnt am Donnerstag, 9. Mai – zumindest die Badesaison im Strandbad am Waidsee. Die Eintrittspreise bleiben unverändert, ebenso die Möglichkeit, in den Abendstunden kurz vor Kassenschluss erst vergünstigt und dann sogar kostenlos schwimmen zu gehen.

Der Vorverkauf der Saisonkarten für Familien und Elternteilkarten für Alleinerziehende mit Zusatzkarten für Kinder beginnt am Montag, 25. März.

Da eine Überprüfung der Voraussetzungen erfolgen muss, sind die Familien- und Elternteilkarten nur im Bürgerbüro in der Weinheim-Galerie, Dürrestraße 2, im Bürgerbüro in der Weststadt, Breslauer Straße 1 (Volksbankfiliale), sowie bei der Verwaltungsstelle in Lützelsachsen erhältlich.

Die Karten müssen dann noch, wie 2023, vor dem ersten Besuch an der Strandbadkasse aktiviert werden.

Der Antrag zum Erhalt kann online gestellt werden unter www.weinheim.de/strandbad, dabei können alle Nachweise hochgeladen werden. Die Abholung und Zahlung der Familien- und Elternteilkarten im Bürgerbüro oder der Verwaltungsstelle ist nach Erhalt einer E-Mail mit weiteren Infos möglich.

Wer keine technische Möglichkeit hat, den Antrag online zu stellen, vereinbart einen Termin bei den genannten Vorverkaufsstellen.

Saisonkarten für Erwachsene und Ermäßigte gibt es ab dem 6. Mai jederzeit online über die "E-Tickets-Weinheim"-App.

Außerdem startet der Vorverkauf an der Strandbadkasse ab 6. Mai, jeweils zwischen 10 und 15 Uhr. Erwachsene zahlen für eine Tageskarte 4 Euro, Kinder ab 6 Jahren und Ermäßigte 2,50 Euro.

Eine Abendkarte ab 17.30 Uhr ist für 2,50 Euro erhältlich, die "Gesundheitsschwimmer" dürfen im Mai und September ab 18 Uhr, im Juni, Juli und August ab 19 Uhr kostenlos eintauchen.