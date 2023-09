Weinheim. (RNZ) Die Einsatzkräfte unter anderem wegen eines Brandalarms in einem Hotel gefordert. So lief das Spätsommerwochenende für die Freiwilligen der Feuerwehr Weinheim.

> Weschnitz nach Beweismittel durchsucht: Bereits am Freitagnachmittag legten Feuerwehrkräfte Gummistiefel und Wathosen an. Die Polizei benötigte Unterstützung bei der Sicherung eines Beweismittels, das die Beamten in der Weschnitz vermuteten. Neben wasserfester Kleidung nutzte die Feuerwehr ihr Spezialgerät, um die Suche zu bewerkstelligen.

> Frauen und Kinder steckten am Hauptbahnhof fest: In ihrem zweiten Einsatz am Freitagnachmittag waren die Brandschützer am Hauptbahnhof gefordert. Zwei Frauen und zwei Kinder waren gegen 16 Uhr im Aufzug eingeschlossen, nachdem dieser aufgrund eines technischen Defekts stecken geblieben war. Die Einsatzkräfte übernahmen die manuelle Steuerung des Aufzugs am Bahnsteig zwischen den Gleisen 2 und 3. Sie konnten die unverletzten Eingeschlossenen nach kurzer Zeit befreien. Der Aufzug wurde außer Dienst genommen und an die Techniker der Bahn übergeben.

Dieser doch ziemlich massive Ast fiel am Samstag auf die Babostraße. Foto: FFW

> Schwerer Reitunfall in Oberflockenbach: Laut Angaben der Feuerwehr war die Reiterin gegen 19 Uhr gestürzt.

> Wenn der Brandmelder zweimal piepst: Gleich zweimal beschäftigte die Brandmeldeanlage der Pestalozzi-Schule am späten Freitagabend die Freiwilligen der Feuerwehr. Das erste Mal rief sie die Kräfte um kurz nach 22 Uhr in die Schulstraße. Die Wehrleute erkundeten den fraglichen Bereich, um festzustellen, dass es nicht brannte. Sie stellten die Anlage zurück. Als sie schon auf dem Rückweg waren, löste die Anlage erneut aus. Auch diesmal handelte es sich um einen Fehlalarm, wahrscheinlich wegen eines Defekts. Die Einsatzstelle wurde dem Haustechniker übergeben. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rückten wieder ein.

> Weststadt-Hotel evakuiert: Übernachtungsgäste eines Hotels in der Breslauer Straße mussten das Gebäude am frühen Samstagmorgen wegen eines Brandmeldealarms verlassen. Sie wurden gegen 5.45 Uhr von dem Alarm überrascht. Die Feuerwehr rückte an. Ein Trupp unter Atemschutz erkundete den Bereich, in dem der Melder ausgelöst hatte. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Im Küchenbereich hatte es bei den Vorbereitungen des Frühstücks gedampft. Dieses konnten die Gäste – nachdem sie vielleicht noch etwas schlafen durften – einnehmen.

> Kaputte Leitung legte lange Ölspur: Ein defekter Mercedes-Sprinter rief am Samstagabend die Einsatzkräfte auf den Plan. Die Kraftstoffleitung des Transportfahrzeugs hatte sich gelöst und eine Dieselspur vom Sportplatz in Lützelsachsen bis zur Ecke Sachsenstraße/Muckensturmer Straße verursacht. Die freiwilligen Helfer kümmerten sich um die auslaufenden Flüssigkeiten am Fahrzeug und streute diese mit Bindemittel ab.

> Ast blockierte Straße: Ein Ast ist am Samstagabend auf die Babostraße gefallen und hat diese blockiert. Mit einer Handsäge hatten die Feuerwehrleute den großen Ast rasch zerkleinert und legten ihn an den Straßenrand.

> Alarm am Pilgerhaus: Noch einmal löste die Leitstelle am frühen Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr Alarm aus. Im Pilgerhaus war die Brandmeldeanlage losgegangen. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Bewohner das Gebäude bereits geräumt. Bald folgte die Entwarnung, auch hier wird ein technischer Defekt vermutet.