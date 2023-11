Sabrina II. wird von der Winzer- zur Blütenprinzessin

Von Günther Grosch

Weinheim. Für Sabrina Bessler ist es bereits das zweite Mal, dass sie in die Kleider einer Prinzessin schlüpfen darf. Bereits in den Jahren 2022 und 2023 füllte sie an der Seite von Winzerkönigin Jennifer Geißler als Lützelsachsener Winzerprinzessin ihre Rolle mit Bravour aus. Als begeisterte Motorradfahrerin – in ihrer Freizeit kurvt die 27-Jährige am