Weinheim. (keke) "Heißer Sound aus kaltem Blech" lautete am Wochenende die Devise beim Gastspiel von "Rotary Brass" beim Weinheimer Kultursommer. Gewissermaßen haben die Blasmusiker unter den Rotariern damit eine Jahrtausende alte Tradition fortgesetzt: Denn lange bevor die Schwaben "Heilig’s Blechle" sagten, stießen schon andere quasi ins selbe Horn: Von den Etruskern hatten die Römer um 300 vor Christus diverse aus Bronze gegossene Blechblasinstrumente übernommen. Doch trotz der eindrucksvollen Historie galten diese Instrumente in der jüngeren Vergangenheit als wenig "hip". Gitarre oder Schlagzeug liefen ihnen den Rang ab.

Mittlerweile aber haben Trompete, Horn, Posaune und Tuba ihr Stigma verloren. Dies auch, weil Blechblasformationen wie Rotary Brass im Mainstream angekommen sind und beweisen, dass Blasmusik vieles vermag, gewiss aber nicht eintönig oder gar fade klingt. Nach diversen Auftritten, unter anderem bei vorweihnachtlichen Benefizkonzerten in der St. Laurentiuskirche, haben sich die Musiker von Rotary Brass hier ein Stammpublikum gesichert. Sie gaben nun bereits zum fünften Mal ihre musikalische Visitenkarte in der Zweiburgenstadt ab. Sie wussten die rund 100 Besucher im Kleinen Schlosshof zu begeistern.

Der Brass-Fellow Leo Kreiner. Foto : keke

Neben "Lascia ch’io Pianga" ("Lass mich beweinen mein grausames Schicksal") aus Georg Friedrich Händels "Rinaldo" und George Bizets "Farandole" standen zu Beginn weitere instrumentale Delikatessen auf dem Buffet, unter anderem aus dem Musical "West Side Story", dessen Musik Leonard Bernstein komponiert und arrangiert hatte. Außerdem erfreuten die Interpreten mit einer Hommage an den Altmeister der Western-Filmmelodien, Ennio Morricone. So bliesen Rotary Brass eine Menge Staub von den Klassikern der Musikgeschichte.

"Ziel ist es, unserem Publikum ein Programm anzubieten, das so vielfältig wie möglich ist", so Tubist Dominik Deimel bei der Begrüßung. Der Vorteil eines Blechbläserensembles sei die Möglichkeit, sich in allen Genres zu bewegen. Wichtig seien dabei vor allem auch Originalkompositionen, welche die Veränderung der Blechblasinstrumente widerspiegeln: "Der Spagat zwischen einem Werk aus der Romantik und einem Jazz-Arrangement ist kurzweilig, wodurch ständig neue Klangfarben entstehen."

Neben der Musik ist Rotary Brass als eigenständiger Verein innerhalb des Rotary Clubs Weinheim die finanzielle Förderung junger Nachwuchsmusiker wichtig. Mit der jährlichen Auszeichnung eines "Rotary Fellows" mit einem jeweils 3000 Euro umfassenden einjährigen Stipendium und dessen Integration in das Quintett hat man auch hier ein Vorbild gebendes Instrument gefunden: So reihte sich im "Jahr der Tuba 2024" mit dem 19-jährigen Leo Kreiner dann auch der aktuelle, mittlerweile vierte "Rotary Brass Fellow" nahtlos in das aus dem Vorjahrespreisträger Florian Lamar (Trompete), Peter Böhnel (Horn), Mark Pflaumbaum (Posaune), Christian Künzler (Trompete) und Dominik Deimel (Tuba) bestehende Ensemble ein.

Mit seinem eindrucksvoll dargebotenen Solostück "Ordner Seg" ("Das wird schon"), das ursprünglich der Norweger Bläser Øystein Baadsvik darbot, sowie dem "Tuba Tiger Rag" als Dixieland-Tuba-Feature (im Original von "Canadian Brass" um den legendären 80-jährigen US-Musiker Charles Deallenbach) bestand Kreiner einen weiteren Soloauftritt mit großem Bravour.

Das Geheimnis und der Reiz am Klang eines Brass-Ensembles liege zum einen in dem fast unerschöpflichen Spektrum der Blechblasinstrumente, erläuterte Deimel. Hinzukommt die Ähnlichkeit der Instrumente. Dies sei ein bisschen wie in einem Streichquartett: So ist die Tonerzeugung bei allen Instrumenten gleich, aber jedes steuert seinen individuellen Klang bei. "Und sich klanglich jedes Mal aufs Neue mit den anderen zu mischen oder zu unterscheiden, ist ein Abenteuer."

Auch im zweiten Teil des Sets blieben Rotary Brass ihrer Linie treu. Angefangen bei der "Stage Clear Fanfare" bis hin zum "Adagio for strings", dem, so Deimel, "traurigsten klassischen Stück aller Zeiten" von Samuel Barber, war den Trompetern keine Note zu hoch, dem Posaunisten zu schwierig und dem Tubisten zu lang. Schwungvoll kamen das "Girl von Ipanema" aus den 1960ern und "Bei Mir Bist Du Schön" aus den 1930ern daher. Und selbst bei dem 1893 von John Philipp Sousa komponierten US-amerikanischen Militärmarsch "Liberty Bell" ging dem Quintett die Puste noch nicht aus.

Was von den Zuhörern heftig eingeforderte und von dem Quintett gern gewährte Zugaben durch ein fulminant dargebotenes "ABBA-Medley" ebenso bewiesen wie Joe Dassins "Aux Champs-Elysées. Mit dem länderübergreifend zugleich die musikalisch-nachbarschaftliche Verbindung zu der zeitgleich stattfindenden Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris hergestellt war. Einziger Unterschied: Im Weinheimer Schlosshof blieb es trocken.