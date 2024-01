Weinheim. (web) Einem zuletzt in Weinheim praktizierenden Psychiater wird ab dem 5. Februar vor dem Landgericht Mannheim der Prozess gemacht. Das bestätigte Landgerichtssprecher Jürgen Bock auf Anfrage dieser Zeitung. Der Prozess falle in die Zuständigkeit einer Großen Strafkammer. Verhandelt werde dort voraussichtlich bis in den April hinein.

Die Ermittlungsbehörden werfen dem Arzt