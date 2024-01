Weinheim. (RNZ) Pater Karl-Edmund Prier SJ (Ordenskürzel für "Societas Jesu") verkündete sechs Jahrzehnte lang das Evangelium Jesu Christi in Indonesien. Am 21. Januar endete nun sein Lebensweg an seinem Wirkungsort Yogyakarta: Der gebürtige Weinheimer verstarb im Alter von 86 Jahren.

Nach seiner Kindheit und Jugendzeit in der Zweiburgenstadt – seine Heimatpfarrei war "Herz-Jesu" in der Weinheimer Nordstadt – trat er 1957 in das Noviziat der Jesuiten ein. Sein Ziel war es schon damals, in die Mission zu gehen. So führte ihn sein Weg Anfang 1964 nach Indonesien. In Yogyakarta auf der Insel Java studierte er Philosophie und Theologie. Dort empfing er auch am 1969 die Priesterweihe. Sein Primizspruch lautet: Der "Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen" (Mk 10:45).

Neben seinen regelmäßigen priesterlich-seelsorgerischen Tätigkeiten in einer Pfarrei kam schon bald der musikalische Schwerpunkt dazu. Für das musikalische und kulturelle Verständnis der Indonesier half ihm sein langjähriger Begleiter, der indonesische Komponist Paul Widyawan.

Im Jahre 1971 errichtete er in Yogyakarta ein Zentrum für Liturgische Musik mit dem Ziel, die liturgische Musik zu erneuern, und zwar als typisch indonesische Musik. Immer wieder reiste er zu den fernsten Inseln des Landes, um die einheimische Musik aufzunehmen und diese dann für die liturgischen Gesänge zu verwerten. So entstand auch im Auftrag der indonesischen Bischofskonferenz im Jahr 1980 das erste Gesangs-und Gebetsbuch für ganz Indonesien mit dem Namen "Madah Bakti". Auf Einladung von Misereor und Missio fanden in den 1980er-Jahren einige Europa-Tourneen statt, die Pater Prier mit seinem Chor und typisch indonesischen Instrumenten durchführte. In und von seinem Liturgischen Zentrum aus veranstaltete er zahlreiche, sehr beliebte Chorleiter-und Organistenlehrgänge und rund 60 kirchen-musikalische Seminare.

Dass es nicht immer friedlich zuging, zeigte 2018 ein Attentat eines islamistischen Terroristen, bei dem er während eines Sonntagsgottesdienstes mit einem Schwert verletzt wurde. Nach seiner Genesung feierte er im Jahr 2019 sein Goldenes Priesterjubiläum.

Lange Jahre war Pater Karl-Edmund Prier zudem als Dozent tätig und empfing 2023 von der Universität in Yogyakarta die Ehren-Doktorwürde als "Dr.h.c". Pater Prier übergab im vergangenen Jahr die Leitung des Liturgischen Zentrums Yogyakarta an eine neue Leiterin. Die Fortführung seines Vermächtnisses ist somit gewahrt. Nach einigen Krankheiten in den letzten Monaten ging der lange Weg von Prier als Missionar in Indonesien nun zu Ende.