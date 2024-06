Von Christina Schäfer

Weinheim. Mit Musik gegen rechte Kräfte vorgehen – das hat beim Bündnis "Weinheim bleibt bunt" Tradition. Schon 2015 hatte man sich mit einem großen Musikfestival dem NPD-Bundesparteitag entgegengestellt. "Es ist traurig, dass wir es noch machen müssen", stellte Stella Kirgiane-Efremidou, eine der Bündnis-Sprecherinnen, fest, als man im Rathaus in einem Pressegespräch das nächste große Festival ankündigte. Zusammengekommen waren die Sprecher des Bündnisses, Weinheims Pressesprecher Roland Kern und Norbert Koppenhagen, Ideengeber und Mitorganisator. Am kommenden Freitag, 28. Juni, heißt es nun im Schlosshof "Rock gegen Rechts".

Man müsse wieder Flagge zeigen, war sich Bündnissprecherin Monika Springer sicher. Das auch vor dem Hintergrund der Resultate bei der Europawahl. "Das Thema hat nichts an Brisanz verloren", verwies Bündnissprecher Thomas Ott auf das Ergebnis der AfD. Man könne längst nicht mehr sagen "Wehret den Anfängen", denn "wir sind schon einen Schritt weiter", so Ott. Dass die AfD auch bei der jungen Wählerschaft vielfach punktete, wollte Stefano Bauer nicht im Sinne einer Verallgemeinerung verstanden wissen. "Das Wahlverhalten der jungen Menschen ist multikausal", sagte er. Dennoch wolle man dieser Tendenz begegnen.

Musik, da waren sich die Beteiligten einig, kann das. Sie kann alle Generationen abholen und Zeichen setzen. Und so setzt das Festival auch auf eine Mischung, in der sich verschiedene Geschmäcker – und wohl auch Altersspannen – wiederfinden. Der Kontakt zu den Musikern kam durch Norbert Koppenhagen zustande. Er ist Musiker und Initiator des Festivals "RippRock", das 2022 erstmals stattfand und 2023 eine Wiederholung fand. "RippRock", so sagte Koppenhagen, habe immer auch einen politischen Hintergrund – und so fügte sich für ihn die Fortführung auf der Kulturbühne in die Reihe ein. Wenngleich "Rock gegen Rechts" als Veranstalter nun den Stadtjugendring aufweist, mit den Unterstützern von Bündnis und Stadt.

Im Zuge des Festivals werden im Schlosshof drei Bands auf der Bühne stehen. Den Anfang machen um 17 Uhr die "Delta Bulls", in deren Reihen auch Koppenhagen spielen wird. Er versprach eine Setlist mit Songs von Bruce Springsteen, Bob Dylan oder Neil Young – gerade wegen deren Aktualität. Gegen 18.30 Uhr wird "Miss Foxy" auf der Bühne stehen, eine "All Star-Band", wie Koppenhagen schwärmte. Nach dem Bluesrock der Delta Bulls werden dann Cover bekannter Songs in Pop-Rock-Manier den Ton angeben. Den Abschluss um circa 20.30 Uhr machen dann "Dorfterror" mit Punkrock. Alle Bands spielen ohne feste Gage. "Wir werden eine Spendenbox aufstellen, und ich hoffe, dass sich der Abend finanziert", sagte Roland Kern. Sollten die Kosten mehr als gedeckt sein, wird der restliche Betrag für Projekte gegen Rechts eingesetzt, so Weinheims Pressesprecher.

"Es ist gut, dass wir ein Zeichen aus der Mitte der Gesellschaft setzen", war sich Koppenhagen sicher. Das auch mit Blick auf das Bündnis "Weinheim bleibt bunt", das ein parteiübergreifender Zusammenschluss ist, unter dessen Dach sich auch zahlreiche Vereine zusammenfinden im gemeinsamen Gedanken. ",Weinheim bleibt bunt’ steht für ,Wir’. Wir sind eine Gesellschaft, das wollen wir wiederbeleben", verdeutlichte Kirgiane-Efremidou. Für die Beteiligten steht "Rock gegen Rechts" daher auch in einer Reihe mit weiteren kommenden Veranstaltungen. Schon am morgigen Donnerstagabend, 27. Juni, liest Florence Brokowski-Shekete zum Thema Alltagsrassismus im Sitzungssaal des Rathauses. Beginn ist um 19 Uhr. Am Freitag folgt dann das Musikfestival. Am Freitag, 5. Juli, findet die Fête de la Musique statt, "wenige Tage nach einer möglichen Schicksalswahl", schob Kern mit Blick auf die Parlamentswahl in Frankreich am kommenden Sonntag ein.

Nur einen Tag später, am Samstag, 6. Juli, ist dann wieder Zeit für das Inklusionsfestival "Fair All", am Sonntag, 7. Juli, steht das "Internationale Kulturfest" auf dem Programm. "Wir sehen das durchaus in einem Kontext", so Kern. Innerhalb einer Woche werde Weinheim sich bunt zeigen, so der Tenor.

Info: Das Festival "Rock gegen Rechts" findet am Freitag, 28. Juni, ab 17 Uhr im Schlosshof statt, Einlass ist von 16 Uhr an. Der Eintritt ist frei.