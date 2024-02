Weinheim. (keke) 25 Jahre Weinheimer Mittagstisch: Ein Geburtstag, bei dem eigentlich niemandem so richtig festlich oder zum Feiern zumute sein kann. Stellt dieses Jubiläum in ihren Augen doch keinen Grund dar, die Sektkorken knallen zu lassen, sagen Gertrud Oswald und Georg Ebers als Organisatoren des fünfwöchigen Angebots für bedürftige Menschen. "Die Armut in unserem Land ist in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten nicht geringer geworden. Im Gegenteil".

Anfang Dezember 1999 hatte ein Artikel in der Lokalpresse erstmals auf die Problematik bedürftiger Menschen vor allem während der kalten Jahreszeit hingewiesen. "Ehrenamtliche Mitarbeiter für Mittagstisch gesucht", hatte die Zeitung damals getitelt.

Die Kirchengemeinden der Zweiburgenstadt wollten in einer überkonfessionellen und konzertierten Aktion Mitbürgern, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, mit einem täglichen warmen Mittagessen mehrere Wochen lang eine besondere Zuwendung zuteilwerden lassen, so Oswald im Rückblick: "Und darüber hinaus zusätzlich Zeit und Raum für Gespräche untereinander und mit den Gemeindegliedern geben."

Der Aufruf war erfolgreich, das Angebot traf auf Anhieb ins Schwarze. Inge Blöchle und Manfred Schertler als "Köpfe" des Ganzen und der ersten Stunde hatten mit vielen Helfern aus den anderen Kirchengemeinden schnell tatkräftige Helferteams beieinander. Ließen die Herdplatten glühen und die Kochtöpfe mit Suppen und wechselnden Mahlzeiten voll und heiß werden. Spenden aus den Reihen der Bevölkerung sowie vieler Firmen und Vereine trugen mit dazu bei, dass alle, die kamen, "und es wurden immer mehr", satt wurden.

Ab Montag der kommenden Woche, 19. Februar, wird nun erneut für fünf Wochen, jeweils wechselnd in den Gemeindehäusern von St. Marien (Forlenweg 5), der Evangelischen Freikirchlichen Gemeinde (Waidallee 2), der Evangelischen Johannisgemeinde (Hauptstraße 127) sowie in der Katholischen Gemeinde Herz Jesu (Johannisstraße 9) der Mittagstisch im nunmehr 25. Jahr gedeckt. Zwischen 80 bis 100 Menschen nutzen das Angebot täglich. Lediglich sonntags bleibt die Küche kalt. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 2200 Mittagessen ausgegeben.

Bereits ab 10 Uhr brennt die von Birgit Large gestaltete "Mittagstisch-Kerze" und werden Tee und Kaffee ausgeschenkt. Ab 12 Uhr wird das kostenlose, täglich wechselnde "Dreigang-Menü" aus Suppe, Hauptspeise mit Salat und Nachtisch serviert, so Oswald: "Alles immer frisch gekocht und zubereitet".

Weil nicht alle Kirchengemeinden einen Saal oder eine Küche für eine so große Anzahl von Menschen zur Verfügung stellen können, sind manche Gemeindehäuser gleich an zwei aufeinanderfolgenden Wochen belegt: "Nur das verantwortliche Küchen- und Helferpersonal wechselt", erläutern Oswald und Ebers. Eröffnet wird der Weinheimer Mittagstisch traditionell mit einem ökumenischen Gottesdienst am Sonntag, 18. Februar, 9.30 Uhr, in St. Marien in der Weststadt. An diesem Tag gibt es noch kein Essen, sondern nur geistige Nahrung.

Von Montag, 19. Februar, bis Samstag, 24. Februar, ist dann der Gemeindesaal im Forlenweg 5 zwischen 10 und 14 Uhr die erste diesjährige Anlaufstation für Frühstücks- und Mittagstischgäste. Gastgeber ist die Katholische Kirchengemeinde St. Marien.

Im Gemeindesaal von St. Marien geht es auch in der darauffolgenden Woche noch einmal weiter. Gastgeber vom 26. Februar bis 2. März ist dann die Evangelische Gemeinde in der Weststadt, da ihr bisheriger Gemeindesaal inzwischen abgerissen wurde und einem Neubau Platz geschaffen hat. Schauplatz des Mittagstischs vom 4. bis 9. März ist die Evangelische Freikirchliche Gemeinde Weststadt, Waidallee 2. Eine Woche später, vom 11. bis 16. März, wünschen die Evangelische Johannisgemeinde und die Evangelische Gemeinde an der Peterskirche im Gemeindesaal in der Hauptstraße 127 gemeinsam "Guten Appetit".

Die Katholischen Gemeinden Herz Jesu und St. Laurentius (hier finden derzeit umfangreiche Umbau- und Renovierungsarbeiten statt) setzen vom 18. bis 23. März im Gemeindesaal von Herz Jesu, Johannisstraße 9, den diesjährigen Schlusspunkt. Hier findet nach Beendigung des Mittagstischs auch die gemeinsame Abschlussandacht statt. Begleitet und umrahmt wird der fünfwöchige Mittagstisch der in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) zusammengeschlossenen Kirchengemeinden durch eine mehrteilige Fotoausstellung.

Info: Spendenkonto: "Weinheimer Mittagstisch": Evangelische Bank eG; IBAN DE 93.5206.0410.0005 0206 03; BIC GENODEF1EK1; auf Wunsch wird eine Spendenquittung ausgestellt (Adresse nicht vergessen).