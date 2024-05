Weinheim. (web) Wenn nichts außerordentlich Dramatisches mehr geschieht, ist der Weinheimeimer Gemeinderat am Mittwoch zum letzten Mal innerhalb der ablaufenden Legislaturperiode zusammengetreten. Bekanntlich wird am 9. Juni ein neues Gremium gewählt. In einem der letzten Tagesordnungspunkte dieser letzten Sitzung beriet der "alte" Gemeinderat noch über ein Thema, das man der planmäßig im Juli

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote