Weinheim. (web) Halter von frei laufenden Katzen müssen ihre Tiere künftig kennzeichnen und registrieren lassen. So sieht es die Katzenschutzverordnung vor, die der Gemeinderat mit großer Mehrheit verabschiedet hat. Lediglich die FDP stimmte mit Nein.

Die Kennzeichnung erfolgt durch Implantieren eines Mikrochips oder per Ohrtätowierung und jeweils beim Tierarzt. Registriert werden die Tiere, indem die Halter neben den Daten von Chip oder Tätowierung Namen und Anschriften in die kostenlosen Haustierregister des Vereins "Tasso" oder des Deutschen Tierschutzbunds (Findefix) eintragen.

Nach circa eineinhalb Jahren will die Stadt auswerten, ob diese Maßnahmen helfen, die Schwemme der wild lebenden Katzen und deren unter anderem durch unbehandelte Krankheiten verursachtes Leid einzudämmen. Damit folgt die Zweiburgenstadt dem Vorbild Mannheims. Dort war unlängst eine ähnlich lautende Verordnung verabschiedet worden.

Rund einem Dutzend Aktivistinnen, die zur Sitzung ins Rolf-Engelbrecht-Haus gekommen waren, ging das nicht weit genug. Sie forderten den Gemeinderat auf, den Katzenhaltern eine weitere Pflicht aufzuerlegen: frei laufende Katzen – weibliche wie männliche – vom Tierarzt kastrieren zu lassen. Er könne dieses Anliegen verstehen, so OB Manuel Just.

Er verwies jedoch auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der bei jeder Maßnahme geachtet werden müsse – besonders wenn es um Eingriffe in das Eigentum von Bürgerinnen und Bürgern geht. Zudem fehlt den Kommunen hier sicherlich auch ein Stück weit die Rückendeckung des Landes, das den Städten und Gemeinden zwar die Regulation in dieser Sache überlässt; ihnen aber keine Sanktionsmöglichkeiten an die Hand gibt.

OB Just und die Verwaltung gehen nun so vor: Zunächst muss die übergroße Zahl wild lebender Katzen, die sich auch "mithilfe" frei laufender Halterkatzen unkontrolliert vermehren, klar erwiesen sein, dann folgen – so wie jetzt – vergleichsweise "weiche" Maßnahmen, ehe es nach einer erneuten Evaluation mit der Kastration an einen (etwas) massiveren Eingriff in das "Eigentum Haustier" geht.

Mit Ausnahme der Liberalen folgten alle Fraktionen und Einzelstadträtin Susanne Tröscher diesem Weg. Auch wenn der vielleicht erst in eineinhalb Jahren zum eigentlichen Ziel führt. Denn nicht nur die Tierschützer finden, dass Kater und Kätzinnen unfruchtbar gemacht werden müssen, ehe man sie frei herumlaufen lässt.

"Unzählige Bürger lieben Katzen, aber diese werden sich selbst zur Plage", sagte etwa Elisabeth Kramer, Fraktionschefin der GAL, auf deren Drängen sich die Verwaltung des Themas (im Sinne eines Antrags) angenommen hatte. Jede frei laufende Katze erlege im Schnitt 20 Vögel pro Jahr. Lediglich Glasfassaden seien eine noch gefährlichere Todesfalle für die Federtiere. Windräder spielten dagegen eine untergeordnete Rolle, so die Grüne.

Aber auch die Zahlen haben offenbar die meisten Fraktionen beeindruckt. Seit 2021 betreue man Jahr für Jahr 250 bis 280 Katzen, die weder gekennzeichnet noch kastriert sind, hatte das Tierheim Weinheim der Stadtverwaltung mitgeteilt: Fundkatzen, abgegebene Katzen, verwilderte Katzen.

Zwischen 2019 und 2021 (in zweieinhalb Jahren) habe man für Kastration und Kennzeichnung dieser Tiere rund 77.000 Euro ausgegeben. Die geschätzten Kosten, die Privatpersonen für die Versorgung wild lebender Katzen aufbrachten, betrugen im gleichen Zeitraum rund 231.000 Euro. Kurz: Tierheim wie Ehrenamtliche brauchen Entlastung, und diese gewährt die neue Verordnung zumindest ein Stück weit.

Wenn künftig eine "angetroffene, frei laufende Katze nicht gekennzeichnet und registriert" und der Halter nicht binnen 48 Stunden ausfindig zu machen ist, kann das Tierheim als Beauftragter der Stadt Kennzeichnung und Kastration durch einen Tierarzt vornehmen lassen. Und das Tier registrieren. Dies ist bislang bei aufgefundenen frei laufenden Katzen, deren Status unklar war, erst nach viel längerer Zeit möglich.

Die FDP beharrte darauf, dass die Stadt vor Eingriffen ins Eigentum ihrer Bürger zunächst über die Gesamt-Problematik informieren müsse. OB Just widersprach: Das Tierheim habe – auch in Kooperation mit Vertretern der Stadt und den Medien – definitiv auf das Thema aufmerksam gemacht. Zumindest den ersten Schritt könne man jetzt rechtssicher gehen. Die Verordnung tritt sechs Monate nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.