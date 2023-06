Nicht außen vor bleibt auch diesmal das von Kulturbüro-Chef Gunnar Fuchs gemanagte "Theater am Turm" (TaT). Das kleine, aber feine Festival beginnt am Donnerstagnachmittag, 13. Juli, auf der Wiese an der alten Zeder mit einem eintrittsfreien Familientag. Dieser Tag ist auch der diesjährige Ehrenamtstag, an dem die Stadt traditionell Menschen ...

Von Günther Grosch

Weinheim. Dass die kommenden Wochen in Weinheim eine im positiven Sinne hitzige Angelegenheit werden, hat ausnahmsweise nicht nur etwas mit der fortschreitenden Erderwärmung zu tun, sondern auch mit dem Programm, welches das Weinheimer Kulturbüro unter der Leitung von Gunnar Fuchs für den 36. Kultursommer von Mitte Juni bis Anfang September auf die Beine gestellt hat.

Nicht weniger als knapp drei Dutzend Acts von A wie "Altstadtfest" über B wie "Blue Sky Orchestra" und C wie "Cinematograph" bis hin zu W wie "Woinem Live" umfasst das Angebot im Kleinen Schlosshof, auf der großen Wiese im Schlosspark, in der Innen- und Altstadt sowie auf dem Windeckplatz und dürfte wieder Tausende gut gelaunter Feierbiester anlocken.

Cinematograph ist eine junge regionale Band mit dem Spektrum von Rock bis Independent, die am 14. Juli bei „Theater am Turm“ auftritt. Foto: zg

Damit aber nicht genug. Erstmals als Veranstaltungsorte eingebunden werden der "Mühlengarten" auf dem Areal der Fuchs’schen Mühle im Birkenauer Tal und das Schützenhaus in Lützelsachsen. Im Mittelpunkt des Interesses aber stehen zweifellos gleich mehrere Konzerte, die auf das Konto von Demi-Promotion gehen: etwa die 90er-Party "Zehn Jahre Live on Stage" mit dem Radiosender "Sunshine Live", die auf zwei Bühnen unter anderem "Eiffel 65", "Blümchen", "Masterboy & Beatrix Delgado" sowie "Captain Jack" und die DJs "Dune" und "Quicksilver" aufbietet. Hinzu kommen die Cover-Shows über Genesis und Phil Collins, Abba und die Depeche-Mode-Tribute-Band Remode sowie in Zusammenarbeit mit dem Radiosender big FM eine "Ibiza White Night".

"One Party – Two Locations": Dennis Gissel und Daniel Gerngroß von der Hirschberger Veranstaltungsagentur Demi-Promotion rührten bei der Programmvorstellung bereits eifrig die Werbetrommel und versprachen "eine Wahnsinnsparty". Denn der erste Teil der weißen Party findet von 19 bis 22 Uhr unter freiem Himmel im Schlosshof statt, ehe es ab 22.30 Uhr nach halbstündiger "Umzugspause" in der an der B3 gelegenen Diskothek Schabernack "Open End" weitergeht. "Weinheim ist ein wichtiger Kulturstandort an der Bergstraße und in der Metropolregion", sagte Agenturchef Dennis Gissel.

Nicht außen vor bleibt auch diesmal das von Kulturbüro-Chef Gunnar Fuchs gemanagte "Theater am Turm" (TaT). Das kleine, aber feine Festival beginnt am Donnerstagnachmittag, 13. Juli, auf der Wiese an der alten Zeder mit einem eintrittsfreien Familientag. Dieser Tag ist auch der diesjährige Ehrenamtstag, an dem die Stadt traditionell Menschen einlädt, die sich für andere engagieren.

Gleichfalls eintrittsfrei kommt die Neuauflage des vom Pilgerhaus organisierten inklusiven "Fair all und Fair umme"-Festivals am 1. Juli daher. Dabei stehen auch Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung auf der Bühne. Im Abendprogramm heizen dann die Party-Band "Sweat" mit Silke Hauck und Marion La Marché das Saturday Night Fever weiter an. Ihren festen Platz im Kultursommer-Programm haben auch in diesem Jahr wieder der Schülerflohmarkt, die Altstadt-Kerwe sowie eine neue Open-Air-Aufführung des Theaters "Anu" mit dem poetischen Theaterstück "Yggdrasil" am 18. und 19. August.

Ob Pop, Rock, Indie, Theater, Gauklerei, französisch angehaucht oder auch regional: "Selten war der Weinheimer Kultursommer als Veranstaltungsreihe vielfältiger und bunter als in diesem Jahr", sagte Stadtsprecher Roland Kern und gab weitere Details zur "Fête de la Musique" am 7. Juli bekannt. Zumindest was das Angebot angeht, habe die Kultur die Pandemie überwunden. Jetzt liege es an den Menschen, dass sie die Möglichkeiten auch nutzen.

Nicht zuletzt den spektakulären Auftakt am 16. und 17. Juni, mit einer speziellen Form von Disco im Kleinen Schlosshof. Beim Format "Melodic Wine – Elektronische Musik trifft Wein" lautet die Devise "Tanzen im Stillen". Die Besucher erhalten vor 22 Uhr Kopfhörer, auf denen sie unter drei verschiedenen Musikstilen wählen können. "Damit wird Partyspaß ohne eine Lärmbelästigung anderer Menschen ermöglicht", so Stadtsprecher Kern. Für beide Veranstaltungen gibt es aber keine Karten mehr.

Das Programm

> 16./17. Juni, Schlosshof: "Melodic Wine – Electronic Music Meets Wine" (ausverkauft).

> 23. Juni, Schlosshof: "Ibiza White Night" mit Radio bigFM.

> 24. Juni, Schlosshof: "Phil – The Genesis & Phil Collins Tribute Show".

> 30. Juni, Schlosshof: Blechbläserquintett Rotary Brass.

> 1. Juli, Windeckplatz: Woinem Live mit Danny Wünschel.

> 1. Juli, Schlosshof: inklusives Festival "Fair all – Fair umme".

> 1. Juli, Schützenhaus Lützelsachsen: Folk mit "Brothers & Others".

> 2. Juli, Schlosshof: internationales Kulturfest.

> 7. Juli, Innenstadt: "Fête de la Musique" – Straßenmusik-Event an verschiedenen Orten.

> 8. Juli, Schlosshof: Schülerflohmarkt.

> 8. Juli, Schlosshof: Rhein-Neckar-Jazz-Orchester.

> 9. Juli, Schlosshof: Sommerkonzert des Akkordeonclubs.

> 13. Juli, Schlosshof: Ehrenamtstag, Kabarett Kain & Maser und Acoustic Blue Trio.

> 15. Juli, Schlosshof: TaT: "Blue Sky Orchestra – Tribute to the Masters of Swing!"

> 16. Juli, Schlosshof: TaT: "Die kleine Meerjungfrau", Familienmusical.

> 22. Juli, Schlosspark: "Zehn Jahre Sunshine Live".

> 4. August, Schlosshof: "Abba Review – Thank you for the Music".

> 5. August, Schlosshof: "Remode – The Music of Depeche Mode".

> 11. bis 14. August, Altstadtfest.