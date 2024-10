Von Günther Grosch

Weinheim. Andreas Buske sprach von einer "sensationellen Arealentwicklung". Dass ein privater Investor ein derartiges Vorhaben realisiert habe, finde er "phänomenal", so Weinheims Erster Bürgermeister. Er war bei der offiziellen Einweihung des in der Müllheimer Talstraße gelegenen, größten öffentlichen Solar-Ladeparks für E-Autos in der Zweiburgenstadt