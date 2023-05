Mehrere Male in der Woche gehen die Weidners auf den Großmarkt. Obst und Gemüse nehmen sie bei regionalen Erzeugern ab, Brot und Gebäck bei einer lokalen Bäckerei. Bislang zieren die Getränkeregale nur Einwegbehältnisse : Tetra-Pack und Glasflaschen. Als Teilnehmende am Pfandsystem wären sie dazu verpflichtet, Pfand anzunehmen. Raum für Kästen würde es zwar geben, allein das Kassensystem müsste dann aber neu programmiert werden. ...

"Es gibt nicht alles in verschiedenen Ausführungen, aber von allem etwas", sagt Iris Weidner. Und auch Neues hat das Betreiberpaar – auf Kundenwunsch – ins Sortiment genommen, was scheinbar viel Absatz findet: Trocken- und Nassfutter für Katzen zum Beispiel. Vor allem sind es aber Nahrungsmittel aus dem täglichen Bedarf, die vermehrt nachgefragt werden. Und insgesamt sehen die Weidners die Entwicklung "Hoflädchen" positiv. "Es ist so gekommen, wie wir uns das gewünscht haben", erklärt Dirk Weidner. Das Angebot ist gewachsen, und zunehmend stoßen die Geschäftsleute auch organisatorisch auf die Herausforderung, den vermehrten Bedarf der Kundschaft abzudecken.

> Saasemer Hoflädchen: Den Laden von Iris und Dirk Weidner gibt es schon länger. Im Februar dieses Jahres erweiterten sie die Öffnungszeiten – auch weil der Frischemarkt Bernhard vor zwei Wochen endgültig geschlossen hat. Ein zusätzlicher Raum im "Hoflädchen" sorgt seither für ein größeres Sortiment. Wenn man es in einem Wort beschreiben will, wäre "Gemischtwaren-Regale" ein treffender Begriff: Konserven und Soßen neben Drogerie-Artikel oder Einweg-Getränkebehältnissen.

Zwei Nahversorger, das "Saasemer Hoflädchen" in Lützelsachsen und "Schneiders Lädl" in Hohensachsen, haben vor wenigen Monaten eröffnet beziehungsweise ihre Öffnungszeiten erweitert. Im Gespräch mit der RNZ sagen die Betreiber, wie es ihnen seither ergangen ist.

Mehrere Male in der Woche gehen die Weidners auf den Großmarkt. Obst und Gemüse nehmen sie bei regionalen Erzeugern ab, Brot und Gebäck bei einer lokalen Bäckerei. Bislang zieren die Getränkeregale nur Einwegbehältnisse: Tetra-Pack und Glasflaschen. Als Teilnehmende am Pfandsystem wären sie dazu verpflichtet, Pfand anzunehmen. Raum für Kästen würde es zwar geben, allein das Kassensystem müsste dann aber neu programmiert werden. Lieber schauen sich die Weidners jetzt noch ein Jahr die weitere Entwicklung an. Und falls es dann noch immer gewünscht wird, denke man darüber nach.

"Das Persönliche beim Einkauf, schätzten die Kunden sehr", sagt Dirk Weidner. "Es gibt uns Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind." Rückmeldung und Wertschätzung beflügeln die beiden. Dem Problem aussterbender Ortskerne einen Kontrapunkt entgegensetzen, das ist ihr Ziel. Konkurrenz sehen die Weidners gelassen. Im Gegenteil: "Es ist gut, wenn jeder Ort einen Tante-Emma-Laden hat", so Dirk Weidner.

Einen weiteren Dorfladen neuer Schule haben Irena und Marco Schneider in Hohensachsen. Foto: Kreutzer

> Schneiders Lädl: Nur einen Ort weiter, in Hohensachsen, hat im Oktober vergangenen Jahres ein solcher geöffnet. Getragen vom Sturm und Drang der Jugend, ergänzt um die Besonnenheit der Lebenserfahrung, in diesem Geist betreiben Marco Schneider und seine Mutter Irena "Schneiders Lädl". Einen Laden für "den kleinen Kauf", wie Irena Schneider sagt. Wer auf ein Einkaufserlebnis hofft, wird nicht enttäuscht.

Tür auf, Kunden rein, kurzer Plausch, Tür zu – so geht es an jenem Nachmittag zu, als sich die RNZ in "Schneiders Lädl" umschaut. Vor allem junge Familien und Kinder sind zu sehen. Von diesem Personenkreis war Marco Schneider anfangs überrascht, erzählt er. Zwar sei genau das die Philosophie, ein Laden mit familiärem Flair – was es aber genau bedeutet, hat der Inhaber erst nach der Öffnung erfahren. Das Zwischenmenschliche spiele beim Einkauf eine große Rolle.

Und besonders überrascht war Schneider über die Verteilung der Kunden: etwa jeweils ein Fünftel Senioren und Kinder, der Großteil junge Familien. Das hat mit der Ausrichtung des Ladens zu tun. "Das ,System’ Einkauf ist verunmenschlicht worden", wählt er drastische Worte. "Roboter" am Kassenband, keine Zeit oder kein Interesse, das Persönliche beim Einkaufen aufleben zu lassen.

In "Schneiders Lädl" ist genug Zeit und Raum für ein nettes Wort oder mehr, so der Anspruch der Betreiber. Sie sind genauso da für ältere Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind oder nicht mehr laufen können, wie für Jüngere, die ihre ersten Einkäufe selbst erledigen. Das wirkt sich auch aufs Sortiment aus. Begonnen haben die Schneiders mit Frischeprodukten wie Backwaren, Gemüse und Obst. Nach und nach entwickelte sich eine an Kunden orientierte Produktpalette, die das wichtigste für den täglichen Bedarf abdeckt.

Die Bezeichnung "Tante Emma-Laden" sieht Marco Schneider als Kompliment. Es schwinge das Familiäre mit – und das sei genau das, auf was "Schneiders Lädl" abziele. Die Schließung des Frischemarkts Bernhard sei in Hohensachsen ebenfalls spürbar und zeigt sich etwa an der Kalkulation der Brötchenpreise. Die Absatzmenge stieg, die Einkaufs- und Verkaufsstrategie musste angepasst werden.

Insgesamt, so scheint es, können die Schneiders zufrieden sein. Manchmal gebe es Schwierigkeiten, regionale Produkte ins Sortiment aufzunehmen, und überhaupt sei das Handelskettensystem mehr auf Großabnehmer ausgelegt. Dafür hat Marco Schneider ab und an wenig Verständnis. Mit der Produktpalette im "Lädl" könne er sich aber gut anfreunden. Und auch die Kunden sind offenbar zufrieden.

Michaela Dalz aus Hohensachsen etwa. Sie wohnt in der Nähe und ist seit der Eröffnung im Oktober Stammkundin. "Alles Frische – also Brot, Gemüse, Obst und Wurst – kaufen wir eigentlich hier", sagt sie der RNZ. Das sei ihr besonders wichtig. Sie selbst schätzt den zwischenmenschlichen Umgang sehr, zum Beispiel zu Ernährungsthemen.

Da kann ihr der studierte Ernährungsberater Marco Schneider fachkundig Auskunft geben. Der familiär geführte Laden bietet auch die Möglichkeit, dass Michaela Dalz’ Sohn Joschua, fünf Jahre alt, mit kleineren Aufgaben betraut werden kann.

Zum Beispiel dann, wenn er lernt, am Samstag die vorbestellten Brötchen zu holen und selbst zu zahlen. Ein Ereignis, das ihn stolz macht. Und im Laden wie auch der Familie mit viel Anerkennung bedacht, ja regelrecht gefeiert wird.