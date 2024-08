Weinheim. (RNZ) Sie heißen Kriemhild, Gunter oder Siegfried – oder wie andere Akteure aus der Nibelungensage des nahen Odenwaldes: die Straßen der Hanglage der Weinheimer Nordstadt hinter der Friedrichschule. Daher nennt man die Gegend auch das "Nibelungenviertel".

Hier ist die Kanalisation schon etwa 80 Jahre alt und muss erneuert werden. Der Gemeinderat hat im Frühjahr die erforderlichen Beschlüsse gefasst. Nun werden die Kanäle Stück um Stück ausgetauscht, die Straßen werden erneuert.

Die Maßnahme findet in Abschnitten bis Mai 2025 statt und kostet rund 1,3 Millionen Euro. In den politischen Gremien war man sich aber einig, dass die Investition in die kommunale Infrastruktur ohne Alternative ist.

Ausführende Baufirma ist Wolff&Müller aus Heidelberg. Jetzt haben die Bauarbeiten zunächst an der Einmündung der Gernotstraße auf die B 3 begonnen, wo der Kanal dann an den Hauptkanal unter der Bundesstraße angeschlossen wird.

Dabei ist es der Stadt gelungen, eine vollständige oder auch nur halbseitige Straßensperrung zu vermeiden. Dies gelingt durch eine Verschwenkung in Richtung westlicher Straßenseite; aber der Verkehr fließt die ganze Zeit.

Einige Parkplätze fallen in dieser ersten rund dreiwöchigen Bauphase allerdings weg. Das Tiefbauamt und die Verkehrsabteilung des Ordnungsamtes stehen mit den Anwohnern und der Baufirma in Kontakt, um gegebenenfalls Anpassungen kurzfristig vornehmen zu können.

Danach wird es in der Gernotstraße und Siegfriedstraße (zwischen Langgassenweg und Einmündung Gieselherstraße) weitergehen und sukzessive der Kanal ausgetauscht. Im Anschluss wird die Baumaßnahme mit der Erneuerung der Asphaltfahrbahn abgeschlossen.

Ort des Geschehens

Hier wird es zu abschnittsweisen Vollsperrungen kommen, die Zufahrten zu den Grundstücken sowie die Parkmöglichkeiten werden temporär, je nach Baufortschritt, eingeschränkt sein. Die Anwohner können aber jederzeit zu Fuß zu ihren Grundstücken gelangen.