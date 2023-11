Weinheim-Hohensachsen. (RNZ) Ohne ihn und andere Mitstreiter der SG Hohensachsen und des Fördervereins Aquafun gäbe es das Hohensachsener Hallenbad möglicherweise nicht mehr. Nun wird es ebenso saniert wie zuvor die darüber liegende Mehrzweckhalle.

Die politischen Weichenstellungen hierzu konnte Michael Hornberg noch miterleben. Eine Eröffnung des sanierten Bades nicht mehr. Er ist am letzten Samstag im Alter von 80 Jahren verstorben. Aus diesem traurigen Anlass veröffentlichte die Pressestelle der Stadt am Freitag eine Mitteilung.

Darin betont Hohensachsens Ortsvorsteherin Monika Springer, es sei eine Lebenseinstellung des gelernten Ökonomen gewesen, dass jedes Kind schwimmen können sollte; er selbst war von Jugend an aktiver Schwimmer.

OB Manuel Just bekräftigt: "Wir behalten Michael Hornberg in dankbarer und ehrender Erinnerung. Er hat sich um seine Heimatstadt und das Hallenbad Hohensachsen in besonderer Weise verdient gemacht."